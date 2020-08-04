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Хоккей

Баффало подписал контракт с форвардом из АХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Бретт Мюррей

Баффало подписал контракт начального уровня со свободным агентом 22-летним форвардом из Рочестера (АХЛ) Бреттом Мюрреем на два года.

Источник: nhl.ru
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