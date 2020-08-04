Баффало подписал контракт с форвардом из АХЛ

ГлавнаяХоккейБаффало подписал контракт с форвардом из АХЛХоккейБаффало подписал контракт с форвардом из АХЛНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 04, 2020 в 01:410Share2 Бретт Мюррей Баффало подписал контракт начального уровня со свободным агентом 22-летним форвардом из Рочестера (АХЛ) Бреттом Мюрреем на два года. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:10 + 13 = Вам может понравиться Хоккей Виталий Лялька: «Конкуренция в команде высокая, поэтому всем нужно работать»04.08.2020Читать большеХоккей Два лидера «Виннипега» травмировались перед вторым матчем с «Калгари»03.08.2020Читать большеХоккей “Ванкувер” – “Миннесота” (0:3):Миннесота повела в серии03.08.20202Читать большеХоккей Вратарь МХК «Сокол»: «Когда услышал о возрождении команды, сразу появилось желание вернуться»03.08.20202Читать большеХоккей Матчи квалификационного раунда в НХЛ 3 августа (онлайн)03.08.20202Читать большеИгроки ХК «Кременчук» прошли медицинский осмотр03.08.202011Читать большеХоккей “Нэшвилл” – “Аризона” (3:4):Впервые за 10 лет в матче плей-офф в воротах “Нэшвила” с первых минут появился не Пекка Ринне03.08.20202Читать большеХоккей Кирилл Бондаренко дал объемное интервью проекту «Провокатор»03.08.20203Читать большеХоккей “Торонто” – “Коламбус” (0:2): Корписало остановил “Лифс”03.08.2020Читать большеХоккей “Колорадо” – “Сент-Луис” (2:1): победный гол от Кадри за 0,1 секунды до конца03.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболЗавтра Скрипника объявят главным тренером СК Днепр-102.08.202002.08.2020Футбол“Динамо” нашло первого новичка для Луческу27.07.2020ФутболБабича сегодня представят главным тренером Зари02.08.202002.08.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020Футбол“Динамо” рассталось с хавбеком27.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020БоксЛомаченко назван лучшим боксером мира в легком весе30.07.2020ФутболЛуческу: Спиридон предшествовал идти в “Динамо” до меня31.07.2020