“Эдмонтон” – “Чикаго” (6:3): хет-трик Макдэвида и счет в серии 1-1

Коннор Макдэвид в матче 2 против Чикаго

“Ойлерз” и “Блэкхокс” снова не разочаровали, подтвердив статус самой веселой и зрелищной серии. Их матчи нельзя пропускать ни в коем случае!

Сегодня главным действующим лицом на льду стал Коннор Макдэвид, обозначивший настрой уже через 19 секунд после стартового вбрасывания и открывший счет. “Чикаго” сопротивлялся достойно, отыграл отставание 1:3, но слишком уж хорош был капитан “Ойлерз” в этот вечер. Именно его перу принадлежит четвертый гол “Эдмонтона”, забитый в конце второго периода и ставший победным.

Важная деталь – после третьего гола Макдэвида сотрудник НХЛ выбросил на лед кепки. Очевидно, хет-трик Свечникова в Торонто, сделанный ранее и оставшийся без традиции, даром не прошел.

“Мне это показалось слегка необязательным”, – скромничал потом Макдэвид.

На третий период “Блэкхокс” уже не хватило сил. “Эдмонтон” забил еще дважды, в том числе после грубой ошибки Кори Кроуфорда за воротами, и сравнял счет в серии.

У “Ойлерз” также по голу забили Джеймс Нил, Тайлер Эннис и Алекс Чейссон, а [l]Райан Ньюджент-Хопкинс[/l] сделал три передачи. В воротах, в отличие от первого матча, появился Микко Коскинен. Он сыграл не идеально, но отразил 23 броска и свою работу сделал.

У “Блэкхокс” по голу забили Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Маатта. Для Кейна гол стал 51-м в плей-офф. С тех пор, как он появился в НХЛ в сезоне 2007-08, больше только у Овечкина (65), Кросби (65) и Малкина (63).