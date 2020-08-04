Хет-трики Макдэвида и Свечникова, победы «Вегаса» и «Питтсбурга»

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге вместил в себя шесть матчей.

Каролина – Рейнджерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

В этом матче хет-трик Андрея Свечниковапомог «Каролине» одержать вторую кряду победу над «Рейнджерс» (4:1) в квалификации Кубка Стэнли. После этого поражения «Рейнджерс» на грани вылета из плей-офф.

Эдмонтон – Чикаго – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Капитан«Эдмонтона»Коннор Макдэвидоформил хет-трик во втором матче квалификации Кубка Стэнли с«Чикаго». Матч завершился победой «нефтяников».

Канадец впервые забросил три шайбы в матче плей-оффНХЛ.В текущем розыгрыше он набрал уже 5 (4+1) очков в 2 матчах. Всего за карьеру в Кубках Стэнли у него 15 (9+6) баллов в 15 встречах.

Питтсбург – Монреаль – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Гол капитана «Питтсбурга»Сидни Кросбипомог его команде взять верх над «Монреалем» и сравнять счет в серии до трех побед.

Кросбив 16-й раз в карьере открыл счет в матче плей-оффНХЛ и стал 9-м игроком в истории, кому удалось достичь этого рубежа. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 19 таких голов. Далее идут Бретт Халл и Марио Лемье (по 18), Стефан Рише, Стив Айзерман и Жан Беливо (по 17), Джо Сакик,Яромир Ягри теперь Кросби (по 16).

Калгари – Виннипег – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Ничья теперь и в противостоянии«Калгари» и «Виннипега». Во второй встрече квалификации хоккеисты «Джетс» растеряли перевес в две шайбы, но в третьем периоде датчанин Николай Элерс реализовал большинство и вырвал для «Виннипега» победу.

Тампа – Вашингтон – 3:2 ПБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Встреча «Тампы-Бэй» и «Вашингтона» стала первой в групповом турнире за посев в Кубке Стэнли, где дело разрешилось в серии послематчевых бросков. Победа досталась «молниям». Главный герой матча – Никита Кучеров, который сначала открыл счет на 13-й минуте, а затем стал автором победной попытки в буллитной перестрелке.

Вегас – Даллас — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

«Вегас» и «Даллас» стартовали в групповомтурниреза посев на Западе. Номинальные хозяеваоказались сильнее.