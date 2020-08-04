“Калгари” – “Виннипег” (2:3): “Джетс” справились без Шайфли и Лайне

Дженсен Харкинс

“Джетс” преодолели все кадровые сложности и вырвали победу во втором матче против “Калгари”, сравняв счет в серии. “Виннипег” был вынужден играть без получивших травмы в первой игре нападающих Марка Шайфли и Патрика Лайне. Место Шайфли в центре первого звена занял Эндрю Копп, а в состав благодаря этому вошел Янсен Харкинс, который и открыл счет на восьмой минуте дебютного для себя матча плей-офф.

В начале второго периода “Джетс” не использовали две минуты игры впятером против троих после удалений Зака Риналдо и Ти-Джея Броди, но через 40 секунд после окончания срока удалений Адам Лоури удвоил преимущество “Виннипега”.

Однако концовка периода осталась за “Флэймз”, которые благодаря шайбам Элиаса Линдхольма и Сэма Беннетта сравняли счет (2:2).

Обе команды в третьем периоде играли недисциплинированно. “Калгари” дал сопернику четыре шанса в большинстве, “Виннипег” – два. Это и стало решающим фактором. “Джетс” забили победный гол на 11-й минуте, когда Николай Элерс реализовал лишнего.

Концовка вышла эмоциональной, со множеством стычек, но “Виннипег” преимущество отстоял. Хотя финальный штурм у “Флэймз” получился чрезвычайно опасный.

Вратарь “Джетс” Коннор Хеллебак завершил встречу с 28 сэйвами. Голкипер “Калгари” Кэм Тэлбо, занявший место Давида Риттиха, справился с 23 бросками из 26.

“Сегодняшней ставкой был наш сезон, так что матч был особенным, – сказал капитан “Виннипега” Блэйк Уилер. – Но это одна победа в длинном путешествии. Не знаю, сколько побед мы одержали в этом году, но большинство из них – в таком стиле, когда нам надо было преодолевать сложности от травм партнеров и другие препятствия. В воскресенье мы пошутили, что ситуация вернулась к норме, так что давайте работать”.