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Хоккей

“Каролина” – “Рейнджерс” (4:1): Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека

Николай ПисаревНет комментариев
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Андрей Свечников

“Харрикейнз” выиграли и второй матч квалификационной серии у “Рейнджерс”, подойдя на расстояние одной победы от выхода в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека, сделавшего 23 сэйва. Единственный гол “Нью-Йорка” забил Артемий Панарин. “Каролина” может оформить выход в следующий раунд уже во вторник. Начало третьего матча серии в 3:00 мск в ночь на среду.

“Очень здорово сделать свой первый хет-трик, но я бы ничего не добился без партнеров, – сказал Свечников. – Спасибо им большое за помощь. Мы все вместе провели реально хороший матч”.

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Место в воротах “Нью-Йорка” занял Хенрик Лундквист, хотя тренерский штаб рассматривал и кандидатуру Игоря Шестеркина, пропустившего первый матч, но тренировавшегося в воскресенье. В итоге Шестеркин смотрел за игрой с трибуны, а Лундквист до 129 матчей подряд продлил серию игр в плей-офф за “Рейнджерс”. Это третья по продолжительности серия в истории НХЛ.

Свечников открыл счет уже на пятой минуте, точным броском в ближний угол переиграв Лундквиста. “Рейнджерс” ответили опаснейшим броском Бретта Хаудена, но Мразек ловушкой поймал шайбу.

“Нью-Йорк”, не реализовавший семь шансов в большинстве в первой игре, получил право на 82 секунды впятером против троих. И за несколько мгновений до выхода четвертого игрока “Каролины” сравнял счет благодаря голу Артемия Панарина после классного паса Райана Строума.

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“Рейнджерс” закончили первый период на хорошей ноте, вынудив Мразека снова проявлять весь свой талант. Но на второй период перенести это не удалось. За первые две с половиной минуты “Харрикейнз” отличились дважды. Сначала Свечников реализовал большинство, оформив дубль, а затем Джордан Мартинук удвоил преимущество “Ураганов”.

Переломить ход матча команде Дэвида Куинна толком не удалось. У ворот Мразека было несколько опасных моментов, но игра оставалась под контролем “Каролины”. А за шесть минут до конца третьего периода Свечников с паса Себастьяна Ахо, для которого передача стала третьей, забил свой третий гол в матче, впервые в истории “Харрикейнз” оформив хет-трик в плей-офф.

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“Думаю, у всех будет одинаковое мнение об этом игроке, – сказал Род Бриндамор о Свечникове. – Он гениален на льду и очень хороший человек в раздевалке. Особенный парень, и что важно, он прибавляет с каждым днем. Нашей команде очень повезло, что у нас есть такой игрок”.

Источник: nhl.ru
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