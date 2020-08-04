“Каролина” – “Рейнджерс” (4:1): Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека

Андрей Свечников

“Харрикейнз” выиграли и второй матч квалификационной серии у “Рейнджерс”, подойдя на расстояние одной победы от выхода в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека, сделавшего 23 сэйва. Единственный гол “Нью-Йорка” забил Артемий Панарин. “Каролина” может оформить выход в следующий раунд уже во вторник. Начало третьего матча серии в 3:00 мск в ночь на среду.

“Очень здорово сделать свой первый хет-трик, но я бы ничего не добился без партнеров, – сказал Свечников. – Спасибо им большое за помощь. Мы все вместе провели реально хороший матч”.

Место в воротах “Нью-Йорка” занял Хенрик Лундквист, хотя тренерский штаб рассматривал и кандидатуру Игоря Шестеркина, пропустившего первый матч, но тренировавшегося в воскресенье. В итоге Шестеркин смотрел за игрой с трибуны, а Лундквист до 129 матчей подряд продлил серию игр в плей-офф за “Рейнджерс”. Это третья по продолжительности серия в истории НХЛ.

Свечников открыл счет уже на пятой минуте, точным броском в ближний угол переиграв Лундквиста. “Рейнджерс” ответили опаснейшим броском Бретта Хаудена, но Мразек ловушкой поймал шайбу.

“Нью-Йорк”, не реализовавший семь шансов в большинстве в первой игре, получил право на 82 секунды впятером против троих. И за несколько мгновений до выхода четвертого игрока “Каролины” сравнял счет благодаря голу Артемия Панарина после классного паса Райана Строума.

“Рейнджерс” закончили первый период на хорошей ноте, вынудив Мразека снова проявлять весь свой талант. Но на второй период перенести это не удалось. За первые две с половиной минуты “Харрикейнз” отличились дважды. Сначала Свечников реализовал большинство, оформив дубль, а затем Джордан Мартинук удвоил преимущество “Ураганов”.

Переломить ход матча команде Дэвида Куинна толком не удалось. У ворот Мразека было несколько опасных моментов, но игра оставалась под контролем “Каролины”. А за шесть минут до конца третьего периода Свечников с паса Себастьяна Ахо, для которого передача стала третьей, забил свой третий гол в матче, впервые в истории “Харрикейнз” оформив хет-трик в плей-офф.

“Думаю, у всех будет одинаковое мнение об этом игроке, – сказал Род Бриндамор о Свечникове. – Он гениален на льду и очень хороший человек в раздевалке. Особенный парень, и что важно, он прибавляет с каждым днем. Нашей команде очень повезло, что у нас есть такой игрок”.