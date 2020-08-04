«Кременчук» провел первую тренировку на льду

3 августа ХК «Кременчук» впервые после длительной паузы впервые приступил к тренировкам и провел сразу два ледовых занятия на родном СК «Айсберг», сообщает пресс-служба “горожан”.

На льду под руководством главного тренера кременчужан Александра Савицкого занимались 33 игрока.

Напомним, ХК «Кременчук» с 25 по 27 августа сыграет на Кубке Донбасса-2020, а 1 сентября выйдет на лед арены«Айсберг» в первом полуфинальном матче плей-офф против «Белого Барса».

Источник: сайт ХК«Кременчук»