Вторник, 4 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Кременчук» провел первую тренировку на льду
Хоккей

«Кременчук» провел первую тренировку на льду

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

3 августа ХК «Кременчук» впервые после длительной паузы впервые приступил к тренировкам и провел сразу два ледовых занятия на родном СК «Айсберг», сообщает пресс-служба “горожан”.

На льду под руководством главного тренера кременчужан Александра Савицкого занимались 33 игрока.

Напомним, ХК «Кременчук» с 25 по 27 августа сыграет на Кубке Донбасса-2020, а 1 сентября выйдет на лед арены«Айсберг» в первом полуфинальном матче плей-офф против «Белого Барса».

Читайте также:  "Вашингтон" подписал контракт с форвардом-проспектом

«Кременчук» провел первую тренировку на льду

«Кременчук» провел первую тренировку на льду

«Кременчук» провел первую тренировку на льду

«Кременчук» провел первую тренировку на льду

Источник: сайт ХК«Кременчук»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + двадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Матчи квалификационного раунда в НХЛ 4 августа (онлайн)

Хет-трики Макдэвида и Свечникова, победы «Вегаса» и «Питтсбурга»

“Эдмонтон” – “Чикаго” (6:3): хет-трик Макдэвида и счет в серии 1-1

После хет-трика Макдэвида на лед полетели кепки

“Каролина” – “Рейнджерс” (4:1): Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека

Закрыть