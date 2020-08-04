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Хоккей

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 3 августа, киевский МХК«Сокол» приступил к учебно-тренировочному сбору и провел первую ледовую тренировку на ледовой арене ВДНХ. Команда под руководством Олега Шафаренко провела ряд упражнений, а также сыграла двусторонний поединок.

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

Новоиспеченный тренер киевской команды Олег Шафаренко оценил старт сборов своей команды:

— Мы все давно мечтали об этой команде и очень рады, что в этом году у нас все-таки получилось вернуть «Сокол» в чемпионат Украины. Поэтому мы на правильном пути и для хоккея это вообще очень серьезный шаг.

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Сейчас пытаемся укомплектовать состав полностью молодыми игроками, чтобы у ребят была возможность развиваться, играть во взрослый хоккей. Про опытных игроков пока говорить рано. Сейчас хотим разобраться больше с украинцами, которые играют заграницей. Те, кто не смог уехать, или хочет остаться в Украине, перейти из детского хоккея во взрослый.

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

Помимо молодых хоккеистов к сборам вместе с «Соколом» приступили более опытные украинские хоккеисты. В их числе первую тренировку с «Соколом» провел игрок национальной сборной Украины Андрей Михнов, который минувший сезон провел в жлобинском «Металлурге».

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— Для меня очень большая радость, что «Сокол» возродился, потому что я выпустился из этого клуба и именно он мне дал дорогу в большой хоккей. Когда я узнал, что появится команда, то связался с Олегом Шафаренко и решил проходить сборы вместе с «Соколом».


Пусть пока что команда возродилась в молодежном формате, но все равно это «Сокол». Конечно, городу нужна и взрослая команда, нужен отстроенный «Авангард».

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

Напомним, что 15-го августа команда отправится на сборы на олимпийскую базу Конче-Заспа, а до этого времени клуб будет проводить тренировки на ВДНХ.Отметим, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лигистартует матчем-открытием30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигровка плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.

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МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

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Источник: uhl.ua
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