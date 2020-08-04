Новички «Донбасса» и «Днепра», большое интервью о «Соколе» и старт предсезонных сборов – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига объявила о старте заявочной кампании на будущий сезон. «Донбасс» провел две двусторонки и рассказал о своих новичках, «Днепр» подписал обладателя Континентального кубка, Константин Симчук рассказал о том, как создавался МХК «Сокол» и кто станет тренером команды, а «Кременчук» приступил к тренировкам после продолжительной паузы.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

С 1 августа решением руководства Украинской хоккейной лиги объявлено открытие заявочной кампании на юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2020/21.

Заявочная кампанияпродлится до 1 сентября включительно. К этому времени все команды, желающие принять участие в новом сезоне, должны официально подтвердить свои намерения.

В случае, если одна из команд не подтвердит финансовые гарантии, чемпионат пройдёт с участием тех команд, которые подали заявки на участие. В зависимости от количества участников будет сформирован календарь соревнований, согласно которому клубы могут сыграть от 40 до 42 матчей в регулярном чемпионате.

Напомним, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лигистартует матчем-открытием30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигровка плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.

ХК «Донбасс»под руководствомСергея Витерапродолжает подготовку к доигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона. Напомним, что ранее дончане прошли медицинское обследование, сдали контрольные тесты иприступили к тренировкам в Дружковке.

В рамках подготовки к старту полуфинальных серий плей-офф и нового сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч донецкий клуб провел двусторонний матч.

Херсонский «Днепр» продолжает комплектацию состава на будущий плей-офф и юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч и продлил контракты ведущих защитников минувшей “регулярки”.

Таким образом контракты с клубом переподписали нападающие Владислав Луговой и Дмитрий Чернышенко. Также к клубу присоединится обладатель Континентального кубка и чемпион Казахстана Евгений Гасников.

Также стало известно, что юный вратарь “щук” Владислав Гуркопо договору аренды отправится в столичные«Ледяные Волки», где проведет сезон 2020/21.

Всего в составе херсонской команды Гурко провел 9 матчей, отбив 91% бросков и заработав коэффициент надежности 1.39. До этого голкипер два сезона провел в харьковском МХК«Динамо», где сыграл в 56 поединках национального первенства.

Стоит отметить, что в составе юниорской и молодежной сборной Украины Владислав Гурко становился золотым и бронзовым призером чемпионатов мира в Дивизионе 1В соответственно.

Напомним, что за всеми переходами украинского хоккея вы можете следить по ссылке.

В августе все команды Украинской хоккейной лиги начали активную подготовку к доигровке решающих матчей сезона 2019/20 и старту 5-го юбилейного сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч. Перед всеми тренерскими штабами стоит задача максимально качественно и быстро собрать коллективы, которые будут готовы к борьбе за чемпионский титул.

Первым вышел из отпуска и объявил свой состав на будущие матчи донецкий«Донбасс», который помимо сохранения ряда хоккеистов, подписал контракты с новыми для украинского болельщика игроками. Именнотаким составомдонецкий клуб проведет предсезонку и сыграет на традиционном домашнем турнире Donbass Open Cup-2020.

Информационный партнер УХЛ портал –Sport.ua– предлагает всем болельщикам рассмотреть “под микроскопом” новичков донецкого клуба и разобраться, кто будет выступать в«Донбассе» уже в сентябре.





ДиректорДЮСШ «Сокол» и будущего клуба, именитый украинский игрокКонстантин Симчукв интервью телеканалу XSPORT рассказал о создании команды на базе школы, первом тренировочном сборе и будущих игроках, которые могут попасть в состав киевского клуба.

— Если говорить о финансовом вопросе. Кто помог финансированием команде?

— Именно толчок созданию нашей команды дал Департамент молодежи и спорта и КМДА. Было принято решение дать финансовую поддержку двум киевским командам – это«Ледяные Волки» (ДЮСШ«Льдинка») и ДЮСШ «Сокол». Так что основная финансовая нагрузка ложится на Департамент.

Плюс нашу школу не первый год поддерживает компания«СанАгро Украина» и юридическая компания «Европейская правовая защита». «СанАгро Украина» – это компания наших бывших выпускников, ребята сейчас занимаются удобрениями и они являются лидерами поставок по Украине.

Так что ребята с удовольствием согласились помочь родной команде. Я вообще считаю, что даже несмотря на то, что «Сокол» будет молодежной командой, у игроков должна быть зарплата.Я бы не хотел, что бы наша команда перешла во взрослую. Наоборот, я хочу, чтобы она состояла из наших молодых воспитанников.

1 августа ХК «Кременчук» вышел из летнего отпуска и начал готовиться к плей-офф УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и к новому сезону.

Игроки кременчужан приезжают на СК «Айсберг» и размещаются в гостинице, после чего проходят медицинское обследование и готовятся к тренировкам.Первое ледовое занятие запланировано на 3 августа в 10 утра.

Пресс-служба французского клуба «Корсары Дюнкерка», который выступает во втором дивизионе страны, сообщает, что состав команды пополнил экс-защитник «Донбасса»Юрий Сильницкий.Напомним, что ранее сам хоккеисттепло попрощалсяс донецкой командой в своем Instagram.

Отметим, что в составе донецкого клуба в сезоне 2019/20 Сильницкий провел17 матчей, в которых набрал11 (0+11) очковпри показателе полезности+18.

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