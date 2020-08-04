Вторник, 4 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Питтсбург” – “Монреаль” (3:1): Счет в серии: 1-1
Хоккей

“Питтсбург” – “Монреаль” (3:1): Счет в серии: 1-1

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Джейсон Зукер и Коннор Шири

Кэри Прайс сделал 35 сэйвов, но не смог привести “Монреаль” ко второй победе в серии. За первые два матча он отбил 74 броска из 78. “Питтсбург” открыл счет в начале первого периода благодаря шайбе Сидни Кросби, который набрал 188-е очко в карьере в плей-офф и сравнялся на восьмом месте в истории НХЛ с Дугом Гилмором и Джо Сакиком. Счет 1:0 сохранялся практически до самого конца третьего периода, когда Джейсон Зукер все-таки пробил Прайса за 5:19 до конца основного времени. “Канадиенс” возродили интригу, лишив Мэтта Мюррея шатаута за 2:09 до конца, но Джейк Гюнтцель поставил точку, поразив пустые ворота за 10 секунд до финальной сирены.

Читайте также:  Для "Вегаса" победа над "Вашингтоном" стала шестой за последние семь игр.

Лучший шанс сравнять счет у “Монреаля” был на первой минуте третьего периода, когда Бретт Кулак и Томаш Татар вышли вдвоем на одного защитника. Кулак сделал пас на Татара, но Мюррей успел переместиться и отразил шайбу правым плечом. Голкипер “Пингвинз” завершил встречу с 28 сэйвами и стал третьей звездой матча после сделавшего две передачи Конора Шири и Прайса.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
МХК «Сокол» начал сборы и провел первую тренировку

“Калгари” – “Виннипег” (2:3): “Джетс” справились без Шайфли и Лайне

7 клубов подали предварительную заявку на участие в юбилейном сезоне УХЛ

Новички «Донбасса» и «Днепра», большое интервью о «Соколе» и старт предсезонных сборов – в дайджесте минувшей недели

Каджула дисквалифицирован на один матч

Закрыть