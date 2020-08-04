“Питтсбург” – “Монреаль” (3:1): Счет в серии: 1-1

Джейсон Зукер и Коннор Шири

Кэри Прайс сделал 35 сэйвов, но не смог привести “Монреаль” ко второй победе в серии. За первые два матча он отбил 74 броска из 78. “Питтсбург” открыл счет в начале первого периода благодаря шайбе Сидни Кросби, который набрал 188-е очко в карьере в плей-офф и сравнялся на восьмом месте в истории НХЛ с Дугом Гилмором и Джо Сакиком. Счет 1:0 сохранялся практически до самого конца третьего периода, когда Джейсон Зукер все-таки пробил Прайса за 5:19 до конца основного времени. “Канадиенс” возродили интригу, лишив Мэтта Мюррея шатаута за 2:09 до конца, но Джейк Гюнтцель поставил точку, поразив пустые ворота за 10 секунд до финальной сирены.

Лучший шанс сравнять счет у “Монреаля” был на первой минуте третьего периода, когда Бретт Кулак и Томаш Татар вышли вдвоем на одного защитника. Кулак сделал пас на Татара, но Мюррей успел переместиться и отразил шайбу правым плечом. Голкипер “Пингвинз” завершил встречу с 28 сэйвами и стал третьей звездой матча после сделавшего две передачи Конора Шири и Прайса.