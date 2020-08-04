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Хоккей

“Вегас” – “Даллас” (5:3).”Вегас” забил четыре безответных гола в третьем периоде и превратил счет 1:3 в 5:3

Николай ПисаревНет комментариев
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Чэндлер Стивенсон

“Вегас” забил четыре безответных гола в третьем периоде и превратил счет 1:3 в 5:3 в матче кругового турнира Западной конференции. После первого круга по два очка в активе “Голден Найтс” и “Колорадо”.

Решающий гол за 5:13 до конца забил Уильям Каррье, для которого шайба стала первой в карьере в играх на выбывание. За 10 минут на льду он нанес шесть бросков и применил четыре силовых приема. За 21 секунду до конца пустые ворота поразил Уильям Карлссон.

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“Голден Найтс” открыли счет через 66 секунд после начала матча, когда забил Чендлер Стивенсон. Во втором периоде забивали только игроки “Старз”. За отрезок в пять минут в середине периода у “Далласа” забили Джо Павелски, Джейми Олексиак и Кори Перри, а защитник Миро Хейсканен в каждом случае отметился передачей. Последний реализовал единственное большинство “Звезд” в матче. “Вегас” не воспользовался ни одним из двух шансов.

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Победа уплыла от “Далласа” буквально за несколько минут. Хотя “Вегас” чрезвычайно мощно провел весь третий период, перебросав соперника 16-6. За пять минут у “Голден Найтс” по шайбе забросили Марк Стоун, Нэйт Шмидт и Каррье.

“Мы просто отступили от своей игры, – сказал тренер “Далласа” Рик Боунесс. – Есть только один способ играть в хоккей – это играть правильно. Мы прекратили это делать, смягчив свои действия. Мы слишком мягко действовали на обеих синих линиях, что и придало сопернику куражу. Мы сделали так, что им стало легко играть. Стали терять шайбу на синей линии. Такого мы не делали в первые 40 минут. Что ж, извлечем уроки”.

Источник: nhl.ru
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