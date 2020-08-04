“Вегас” – “Даллас” (5:3).”Вегас” забил четыре безответных гола в третьем периоде и превратил счет 1:3 в 5:3

Чэндлер Стивенсон

“Вегас” забил четыре безответных гола в третьем периоде и превратил счет 1:3 в 5:3 в матче кругового турнира Западной конференции. После первого круга по два очка в активе “Голден Найтс” и “Колорадо”.

Решающий гол за 5:13 до конца забил Уильям Каррье, для которого шайба стала первой в карьере в играх на выбывание. За 10 минут на льду он нанес шесть бросков и применил четыре силовых приема. За 21 секунду до конца пустые ворота поразил Уильям Карлссон.

“Голден Найтс” открыли счет через 66 секунд после начала матча, когда забил Чендлер Стивенсон. Во втором периоде забивали только игроки “Старз”. За отрезок в пять минут в середине периода у “Далласа” забили Джо Павелски, Джейми Олексиак и Кори Перри, а защитник Миро Хейсканен в каждом случае отметился передачей. Последний реализовал единственное большинство “Звезд” в матче. “Вегас” не воспользовался ни одним из двух шансов.

Победа уплыла от “Далласа” буквально за несколько минут. Хотя “Вегас” чрезвычайно мощно провел весь третий период, перебросав соперника 16-6. За пять минут у “Голден Найтс” по шайбе забросили Марк Стоун, Нэйт Шмидт и Каррье.

“Мы просто отступили от своей игры, – сказал тренер “Далласа” Рик Боунесс. – Есть только один способ играть в хоккей – это играть правильно. Мы прекратили это делать, смягчив свои действия. Мы слишком мягко действовали на обеих синих линиях, что и придало сопернику куражу. Мы сделали так, что им стало легко играть. Стали терять шайбу на синей линии. Такого мы не делали в первые 40 минут. Что ж, извлечем уроки”.