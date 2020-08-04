Виталий Лялька: «Конкуренция в команде высокая, поэтому всем нужно работать»

На прошлой неделеХК «Донбасс» приступил к ледовым тренировкам. Коллектив Сергея Витера продолжает активную подготовку кдоигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона.

О том, как прошел период без ледовых тренировок, восстановлении спортивной формы и атмосфере внутри команды рассказал нападающий ХК «Донбасс»Виталий Лялька.

— У нас был достаточно большой перерыв в ледовых тренировках – около четырех месяцев. Очень соскучились, рады видеть всех ребят, которые были в прошлом сезоне и рады новичкам. Конкуренция в команде высокая, поэтому всем нужно работать. Формируется хороший коллектив.



Рады, что начался полноценный тренировочный процесс – мы все в работе, все довольны.

Сейчас наша основная задача – это улучшить свою физическую форму. После большого перерыва, мы должны всё «выгнать» – все бабушкины пирожки и прочие «неприятности».



Во время карантина, первые два месяца старался максимально расслабиться – ходил на рыбалку, плавал, проводил время с семьей. Ближе к сборам добавил физических нагрузок.



Настроение в команде отличное. Все ребята соскучились по хоккею. Усиленно работаем, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Уверен, что болельщики будут довольны нашей игрой, мы будем идти только вперед и завоевывать медали для нашего клуба.

Напомним, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

Источник: сайт ХК «Донбасс»