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Хоккей

“Айлендерс” – “Флорида” (4:2): “Айлендерс” победили “Флориду” и во втором матче серии.

Николай ПисаревНет комментариев
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Джордан Эберле

Дубль Джордана Эберле, голы Мэтта Мартина и Райана Пулока, а также 26 сэйвов Семена Варламова позволили “Айлендерс” победить “Флориду” и во втором матче серии.

По сравнению с первой игрой в командах произошло по одному кадровому изменению. За “Нью-Йорк” не смог сыграть получивший травму защитник Джонни Бойчук, чье место занял Энди Грин. А у “Флориды” вместо форварда Доминика Тонинато появился Алекси Саарела.

Первый период стал спектаклем одного актера по имени Сергей Бобровский. Вратарь “Флориды” за первые 20 минут, из которых шесть “Пэнтерз” провели в меньшинстве, отразил все 13 бросков настырной атаки “Айлендерс”, что дало шанс “Флориде” выйти вперед. У “Пэнтерз” было 53 секунды на игру в большинстве, и через четыре секунды после этого Майк Хоффман открыл счет.

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На седьмой минуте второго периода “Нью-Йорк” реализовал-таки один из многочисленных шансов, когда Мэтт Мартин в упор “прошил” Бобровского. Но равный счет сохранялся менее двух минут. Александр Барков реализовал большинство, забил свой первый гол в серии и вывел “Флориду” вперед. Однако преимущество в счете не переросло для “Пантер” в игровое. Коллектив Барри Тротца не отступал от своей игры и за 6:12 до второго перерыва Райан Пулок броском от синей линии в большинстве вновь сделал счет равным (2:2). А следом очередной провал “Флориды” в обороне привел к тому, что Джордан Эберле оказался один в метре от ворот и впервые в матче вывел “Айлендерс” вперед.

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В третьем периоде “Пэнтерз” надо было отыгрываться, но команда Джоэла Кенневилля вновь играла недисциплинированно. За первую половину периода флоридцы дважды нарушили правила, за что снова поплатились, когда Эберле оформил дубль и сделал счет 4:2.

“Айлендерс” довели матч до победы и повели в серии 2-0. Команды, выигравшие первые два матча в сериях до трех побед, завершили в свою пользу 55 серий из 56 (98,2%).

В третьем периоде форвард “Нью-Йорка” Мэтью Барзал на скорости врезался в борт после нереализованного выхода на Бобровского в третьем периоде, но после паузы вернулся в игру. Вратарь “Флориды” завершил игру с 30 сэйвами.

“Сегодня мы принимали правильные решения, когда владели шайбой при ограниченном времени и пространстве, – сказал главный тренер “Нью-Йорка” Барри Тротц. – Это те вещи, которые всегда хочется видеть. Когда мы ошибались, то отчаянно стремились заблокировать бросок”.

Третий матч серии до трех побед пройдет в среду в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. Победитель серии пройдет в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Источник: nhl.ru
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