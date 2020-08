“Айлендерс” – “Флорида” (4:2): “Айлендерс” победили “Флориду” и во втором матче серии.

Джордан Эберле

Дубль Джордана Эберле, голы Мэтта Мартина и Райана Пулока, а также 26 сэйвов Семена Варламова позволили “Айлендерс” победить “Флориду” и во втором матче серии.

По сравнению с первой игрой в командах произошло по одному кадровому изменению. За “Нью-Йорк” не смог сыграть получивший травму защитник Джонни Бойчук, чье место занял Энди Грин. А у “Флориды” вместо форварда Доминика Тонинато появился Алекси Саарела.

Первый период стал спектаклем одного актера по имени Сергей Бобровский. Вратарь “Флориды” за первые 20 минут, из которых шесть “Пэнтерз” провели в меньшинстве, отразил все 13 бросков настырной атаки “Айлендерс”, что дало шанс “Флориде” выйти вперед. У “Пэнтерз” было 53 секунды на игру в большинстве, и через четыре секунды после этого Майк Хоффман открыл счет.

На седьмой минуте второго периода “Нью-Йорк” реализовал-таки один из многочисленных шансов, когда Мэтт Мартин в упор “прошил” Бобровского. Но равный счет сохранялся менее двух минут. Александр Барков реализовал большинство, забил свой первый гол в серии и вывел “Флориду” вперед. Однако преимущество в счете не переросло для “Пантер” в игровое. Коллектив Барри Тротца не отступал от своей игры и за 6:12 до второго перерыва Райан Пулок броском от синей линии в большинстве вновь сделал счет равным (2:2). А следом очередной провал “Флориды” в обороне привел к тому, что Джордан Эберле оказался один в метре от ворот и впервые в матче вывел “Айлендерс” вперед.

В третьем периоде “Пэнтерз” надо было отыгрываться, но команда Джоэла Кенневилля вновь играла недисциплинированно. За первую половину периода флоридцы дважды нарушили правила, за что снова поплатились, когда Эберле оформил дубль и сделал счет 4:2.

“Айлендерс” довели матч до победы и повели в серии 2-0. Команды, выигравшие первые два матча в сериях до трех побед, завершили в свою пользу 55 серий из 56 (98,2%).

В третьем периоде форвард “Нью-Йорка” Мэтью Барзал на скорости врезался в борт после нереализованного выхода на Бобровского в третьем периоде, но после паузы вернулся в игру. Вратарь “Флориды” завершил игру с 30 сэйвами.

“Сегодня мы принимали правильные решения, когда владели шайбой при ограниченном времени и пространстве, – сказал главный тренер “Нью-Йорка” Барри Тротц. – Это те вещи, которые всегда хочется видеть. Когда мы ошибались, то отчаянно стремились заблокировать бросок”.

"We made good puck decisions, limited time and space. Those are all the things you want and when all else fails, we have been desperate and committed to block a shot if we needed to."

— New York Islanders (@NYIslanders) August 4, 2020