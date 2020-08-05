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«Днепр» начал предсезонную подготовку

Николай ПисаревНет комментариев
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3 августа«Днепр» вышел из отпуска и начал подготовку к решающим играм четвертого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.Тренировочный процесс начался с обязательного медицинского осмотра и тестирования на COVID – 19.

Тренировки команды проходят утром и вечером, а сами занятия состоят из двух частей – общая физическая подготовка и тренировки на льду.

Вместе с основной командой ХК «Днепр» тренируется молодежный состав и кандидаты в сборную Украины U20. Общий тренировочный процесс молодых спортсменов с профессиональными хоккеистами вице-чемпионами Украины – это лучшая возможность повышения спортивного мастерства и подготовки к участию к соревнованиям в составе сборной Украины.

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«Днепр» начал предсезонную подготовку

«Днепр» начал предсезонную подготовку

Источник: Херсонские факты

Источник: uhl.ua
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