Глеб Варава: « В первую очередь – команда»

18-летний нападающий ХК «Кременчук»Глеб Вараввапосле старта учебно-тренировочных сборов команды и первой тренировки на льду рассказал о своем первом тренерском опыте и задачах на плей-офф и будущий сезон.

— Летом вы были тренером в хоккейном лагереLemberg Hockey Camp, расскажите о своем первом тренерском опыте.

— Я учусь в ВУЗе на тренера, и мне было интересно попробовать себя в этой роли.Получил тренерскую практику, поработал с детьми, и в будущем мне этот опыт пригодится.

—Что было самым сложным для вас?

—Контролировать детей, помогать им и учить их чему-то новому, чтобы они прогрессировали.

—Чем еще занимались на карантине?

– Придерживался карантина, сидел дома, так как впереди важный этап чемпионата – плей-офф.Нужно быть хорошо готовым к нему.

— Какие впечатления от первых тренировок ХК «Кременчук»?

—Все втягиваются, у нас боевой настрой.

—Вы первый коренной кременчужанин, который сыграл в УХЛ.Юные хоккеисты в лагере спрашивали по этому поводу?

—Да, общался с ними: они интересовались, как и что происходит в нашей команде.Чем мог, конечно, делился с ними.



—Какие у вас цели на плей-офф и будущий сезон?

—В первую очередь – это команда.Хорошо подготовиться к старту плей-офф и в боевом настроении подойти к нему.

—А личные?

—Самые высокие: попасть в состав «Кременчука», стать с командой чемпионом Украины и после попасть в молодежную сборную.



Источник: сайт ХК «Кременчук»