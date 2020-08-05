Глеб Варава: « В первую очередь – команда»

18-летний нападающий ХК «Кременчук»Глеб Вараввапосле старта учебно-тренировочных сборов команды и первой тренировки на льду рассказал о своем первом тренерском опыте и задачах на плей-офф и будущий сезон.
— Летом вы были тренером в хоккейном лагереLemberg Hockey Camp, расскажите о своем первом тренерском опыте.
— Я учусь в ВУЗе на тренера, и мне было интересно попробовать себя в этой роли.Получил тренерскую практику, поработал с детьми, и в будущем мне этот опыт пригодится.
—Что было самым сложным для вас?
—Контролировать детей, помогать им и учить их чему-то новому, чтобы они прогрессировали.
—Чем еще занимались на карантине?
– Придерживался карантина, сидел дома, так как впереди важный этап чемпионата – плей-офф.Нужно быть хорошо готовым к нему.
— Какие впечатления от первых тренировок ХК «Кременчук»?
—Все втягиваются, у нас боевой настрой.
—Вы первый коренной кременчужанин, который сыграл в УХЛ.Юные хоккеисты в лагере спрашивали по этому поводу?
—Да, общался с ними: они интересовались, как и что происходит в нашей команде.Чем мог, конечно, делился с ними.
—Какие у вас цели на плей-офф и будущий сезон?
—В первую очередь – это команда.Хорошо подготовиться к старту плей-офф и в боевом настроении подойти к нему.
—А личные?
—Самые высокие: попасть в состав «Кременчука», стать с командой чемпионом Украины и после попасть в молодежную сборную.
Источник: сайт ХК «Кременчук»