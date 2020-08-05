Николай Киселёв: «Все ребята ждали начало тренировочного сбора»

Капитан ХК «Кременчук»Николай Киселевпосле первой ледовой тренировки “горожан” оценил старт сборов и рассказал о своем межсезонье:

—Какие впечатления остались после первой тренировки?

—Очень соскучился за хоккеем, по команде и болельщикам.Все ребята ждали начало тренировочного сбора. Сейчас все идет неплохо – готовимся к плей-офф.

— Как поддерживали форму на карантине?

— Минимально, так как у нас до сих пор закрыты тренировочные залы и катки.А так делал общефизические упражнения, пробежки.

— Какой у команды настрой на Кубок Донбасса-2020 и плей-офф?

— Победный. Сделаем все, чтобы победить – постараемся выиграть.

Источник: сайт ХК «Кременчук»