Николай Киселёв: «Все ребята ждали начало тренировочного сбора»

Капитан ХК «Кременчук»Николай Киселевпосле первой ледовой тренировки “горожан” оценил старт сборов и рассказал о своем межсезонье:
—Какие впечатления остались после первой тренировки?
—Очень соскучился за хоккеем, по команде и болельщикам.Все ребята ждали начало тренировочного сбора. Сейчас все идет неплохо – готовимся к плей-офф.
— Как поддерживали форму на карантине?
— Минимально, так как у нас до сих пор закрыты тренировочные залы и катки.А так делал общефизические упражнения, пробежки.
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— Какой у команды настрой на Кубок Донбасса-2020 и плей-офф?
— Победный. Сделаем все, чтобы победить – постараемся выиграть.
Источник: сайт ХК «Кременчук»
Источник: uhl.ua