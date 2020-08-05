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Хоккей

Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт новичка с форвардом

Николай ПисаревНет комментариев
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Морган Бэррон

Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт начального уровня с 21-летним канадским форвардом Морганом Бэрроном из Университета Корнелл.
Бэррон выбран клубом на драфте 17 в шестом раунде под общим номером 174.

Источник: nhl.ru
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