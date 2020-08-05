Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт новичка с форвардом

Морган Бэррон

Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт начального уровня с 21-летним канадским форвардом Морганом Бэрроном из Университета Корнелл.

Бэррон выбран клубом на драфте 17 в шестом раунде под общим номером 174.