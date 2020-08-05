Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт новичка с форвардом

ГлавнаяХоккейНью-Йорк Рейнджерс подписал контракт новичка с форвардомХоккейНью-Йорк Рейнджерс подписал контракт новичка с форвардомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 05, 2020 в 03:100Share1 Морган Бэррон Нью-Йорк Рейнджерс подписал контракт начального уровня с 21-летним канадским форвардом Морганом Бэрроном из Университета Корнелл. Бэррон выбран клубом на драфте 17 в шестом раунде под общим номером 174. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:восемнадцать + десять = Вам может понравиться Хоккей “Тампа-Бэй” – “Вашингтон” (3:2 Б):”Мне понравились многие вещи в нашем исполнении” (Джон Купер).05.08.2020Читать большеХоккей Первая победа «Монреаля» и интрига в матче между «Колорадо» и «Сент-Луисом»04.08.20206Читать большеХоккей “Вегас” – “Даллас” (5:3).”Вегас” забил четыре безответных гола в третьем периоде и превратил счет 1:3 в 5:304.08.2020Читать большеХоккей «Кременчук» провел первую тренировку на льду04.08.20203Читать большеХоккей Матчи квалификационного раунда в НХЛ 4 августа (онлайн)04.08.20203Читать большеХоккей Хет-трики Макдэвида и Свечникова, победы «Вегаса» и «Питтсбурга»04.08.2020Читать большеХоккей “Эдмонтон” – “Чикаго” (6:3): хет-трик Макдэвида и счет в серии 1-104.08.20202Читать большеХоккей После хет-трика Макдэвида на лед полетели кепки04.08.2020Читать большеХоккей “Каролина” – “Рейнджерс” (4:1): Успех “Каролине” принесли хет-трик Андрея Свечникова и надежная игра вратаря Петра Мразека04.08.2020Читать большеХоккей Александр Савицкий: «Ребята соскучились за хоккеем»04.08.20208Читать большеРекомендуем посмотретьФутболЗавтра Скрипника объявят главным тренером СК Днепр-102.08.202002.08.2020ФутболБабича сегодня представят главным тренером Зари02.08.202002.08.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020БоксЛомаченко назван лучшим боксером мира в легком весе30.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ФутболЛуческу: Спиридон предшествовал идти в “Динамо” до меня31.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020Футбол“Шахтер” нацелился на японского таланта29.07.2020Футбол“Гент” поставил точку в вопросе трансфера Яремчука29.07.2020