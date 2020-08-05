“Тампа-Бэй” – “Вашингтон” (3:2 Б):”Мне понравились многие вещи в нашем исполнении” (Джон Купер).

Никита Кучеров

Две самые российские команды вступили в борьбу за Кубок Стэнли высококачественным матчем кругового турнира. Но “Тампа” все же смотрелась чуть-чуть интереснее и добилась победы в серии буллитов. Решающий бросок нанес Никита Кучеров, а Андрей Василевский отразил броски Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрема.

В первом периоде “Лайтнинг” показали образец оборонительной игры. При примерно равном соотношении бросков (9-7) “Тампа” больше владела шайбой, встречала соперника далеко от своей зоны и не давала “Кэпиталз” создавать опасных моментов. Поэтому гол Кучерова на 13-й минуте стал логичным развитием событий. Для форварда “Лайтнинг” шайба стала 30-й в карьере в плей-офф. И это всего на три меньше, чем у рекордсмена клуба Мартена Сан-Луи.

Лучший шанс отличиться у “Вашингтона” был в конце периода после удаления Михаила Сергачева. Но с броском Александра Овечкина из левого круга вбрасывания и другими угрозами Василевский справился. “Кэпиталз” при этом явно не хватало защитника Джона Карлсона, который не смог принять участие в матче.

Второй период получился еще более закрытым, хотя голов было забито три. Сначала Митчелл Стивенс удвоил преимущество “Тампы”, но в конце периода “Вашингтон” забил дважды после неуверенных действий Василевского. Сначала отличился Рихард Паник, добивший шайбу в ворота после того, как она после рикошета проскочила между щитков вратаря, ударилась в штангу и замерла во вратарской. А за 28 секунд до перерыва большинство реализовал Кузнецов, добивший шайбу в ворота после того, как вратарь “Тампы” не смог зафиксировать снаряд после броска Дмитрия Орлова.

В третьем периоде активнее выглядели “Кэпиталз”, перебросавшие соперника 11-8, но Василевский ошибок не допускал. После ничейного счета по итогам 60 минут согласно правилам был назначен пятиминутный овертайм, в котором Брэйдену Холтби и особенно Василевскому пришлось попотеть. Но судьба двух очков решилась в серии буллитов. У “Лайтнинг” попытки реализовали Брэйден Пойнт и Кучеров, а у “Вашингтона” только Ти-Джей Оши.

“Мне понравились многие вещи в нашем исполнении, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Нам не повезло, что мы упустили преимущество в две шайбы за несколько минут. Но было много хорошего, от чего можно оттолкнуться”.

Примечательный факт: “Столичные” ни разу за матч не позволили “Тампе” сыграть в большинстве, а сами воспользовались одним шансом из четырех.