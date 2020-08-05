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“Торонто” – “Коламбус” (3:0): Счет в серии: 1-1

Николай ПисаревНет комментариев
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Фредерик Андерсен

“Торонто” переиграл “Блю Джекетс” за счет голов Остона Мэттьюза, Джона Тавареса и Моргана Райли, а также шатаута Фредерика Андерсена, сделавшего 20 сэйвов.

Составить безошибочное представление о матче можно очень просто: сначала посмотреть на счет, а потом – на соотношение бросков (39-20). Да-да, все именно так и было: “Мэйпл Лифс” на протяжении всех 60 минут осаждали ворота “Блю Джекетс”, а Юнас Корписало не уставал творить чудеса и держал свою команду в игре до самой концовки второго периода.

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Впервые пробить поймавшего кураж голкипера “Торонто” удалось лишь через 96 минут и 55 бросков после начала серии. Мэттьюз в касание переправил шайбу в ворота Корписало после паса Зака Хаймэна, и армия болельщиков “Лифс”, ставшая чуять неладное и думать о худшем, с облегчением выдохнула.

Джон Торторелла заряжал своих игроков на третий период как мог, но сегодня обошлось без сенсаций. На пятой минуте Таварес своим восьмым броском в створ пробил Корписало, с которым выскочил “один на один”.

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Концовка встречи была омрачена травмой защитника “Лифс” Джейка Маззина, который грудью упал на конек нападающего “Блю Джекетс” Оливера Бьоркстранда. Маззин в течение десяти минут лежал на спине на льду, после чего его увезли с площадки. Клуб сообщил, что защитника доставили в больницу, он находится в сознании и может двигать руками и ногами.

Точку в матче поставил Райли, поразивший пустые ворота.

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“Сегодня мы сильно отработали в форчеке, не давая сопернику начинать атаки, – похвалил своих игроков тренер “Лифс” Шелдон Киф. – С точки зрения жажды борьбы ребята показали совершенно иной уровень”.

Третий матч серии пройдет в четверг в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. Победитель серии пройдет в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Источник: nhl.ru
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