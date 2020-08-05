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“Ванкувер” – “Миннесота” (4:3):”Кэнакс” сравняли счет серии

Николай ПисаревНет комментариев
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Джей Ти Миллер

Голы Таннера Пирсона, Джей-Ти Миллера, Брока Бозера и Бо Хорвата позволили “Ванкуверу” сравнять счет в серии. А вратарь Якоб Маркстрем сделал 32 сэйва, одержав свою первую в карьере победу в плей-офф.

“Кэнакс” уверенно контролировали ход встречи, открыв счет уже через 24 секунды после стартового вбрасывания. Форвард “Миннесоты” Люк Кунин сравнял счет в конце первого периода в меньшинстве, но к началу третьего периода “Ванкувер” забил трижды. В концовке нападающий “Уайлд” Кевин Фиала забросил две шайбы и сократил отставание до минимума. Но его второй гол был забит за девять секунд до финальной сирены – этого времени, чтобы отыграться, “Миннесоте” не хватило.

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Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в Эдмонтоне в четверг (21:30 мск).

Вратарь “Миннесоты” Алекс Стэлок отразил 24 броска из 28.

“Кэнакс” заканчивали встречу без получивших повреждения нападающих Майкла Ферланда и Антуана Русселя. Изначально в составе “Ванкувера” было произведено две замены: вместо Тайлера Тоффоли и Адама Годетта сыграли Джейк Виртанен и Луи Эрикссон.

Источник: nhl.ru
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