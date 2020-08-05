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Хоккей

Всеволод Толстушко: «Соскучились за хоккеем и атмосферой в команде»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник «Кременчука» Всеволод Толстушко пообщался с журналистами и поделился впечатлениями после старта учебно-тренировочных сборов команды.

—Соскучились за хоккеем и атмосферой в команде.Радвсех видеть, с кем были в прошлом году и новичков.Поэтому с позитивным настроем работаем.

— Как знакомились с новыми игроками?

—Мы пока еще знакомимся.Лучше всего знакомиться во время работы.

—Как поддерживал форму во время карантина?

—Лично я, индивидуально занимался бросками, техникой владения клюшкой. Плюс катание, еще кросфит.По этой системе я занимаюсь уже второй год, работаю «по накатанной», просто поддерживаю себя в форме.Плюс еще работал с Алексеем Вороной и Александром Горлушко, так готовились к сезону.

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Напомним, что«Кременчук» с 25 по 27 августа сыграет в Кубке Донбасса-2020, а 1 сентября выйдет на лед арены “Айсберг” в первом полуфинальном матче плей-офф УХЛ-Пари-Матч против «Белого Барса».

Источник: сайт ХК«Кременчук»

Источник: uhl.ua
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