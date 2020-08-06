Экс-защитник «Ледяных Волков» попал в заявку солигорского «Шахтера» на Кубок Салея

Пресс-служба солигорского«Шахтера» (Беларусь) опубликовала состав команды на предсезонный турнир Кубок Салея, который стартует 6 августа. В списке 29 хоккеистов – 2 вратаря, 10 защитников, 17 форвардов.

В числе заявленных на турнир игроков – Демид Лучников, который знаком украинским болельщикам по выступлениям в составе «Ледяных Волков» (тогда – ХК «Волки», Бровары)в сезоне 2017/18. В составе тогда еще броварского клуба защитник провел 13 матчей и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности -11.

Следующие два сезона 2018/19 и 2019/20 защитник провел в чемпионате Словакии, успев поиграть в третьем, втором и первом дивизионах страны. Всего в Словакии Лучников провел 72 поединка, в которых заработал 31 (10+21) балл и показатель полезности -2.



В стартовом матче Кубка Руслана Салея «Шахтер» 6 августа домасыграет с новополоцким «Химиком», в составе которого выступает экс-защитник «Кременчука»Георгий Пузатов.





