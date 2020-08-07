Алексей Миклуха подписал новый контракт с «Руэн Норанда Хаскис»

Как сообщает в социальных сетях клуб«Руэн-Норанда Хаскис», выступающий в QMJHL (Главной юниорской хоккейной лиге Квебека), новый контракт с клубом подписал 17-летнийнападающий Алексей Миклуха.

В этом команде форвард завершал сезон 2019/20, набрав 8 (2+6) очков в 21 матче при показателе полезности -5.

Также Миклуха ранее выступал в командах академии «Ред Булл» в чемпионатеЧехии U19 – 39 матчей, 52 (18+34) очка, показатель полезности +10, и чемпионате Чехии U20 – 12 матчей, 9 (4+5) очков, показатель полезности -2.

Долгое время нападающий также играл в хоккейной академии «Списска Нова Вес», в сезоне 2017/18 став лучшим бомбардиром чемпионата Словакии U18 в регулярном сезоне. Тогда Миклуха набрал 82 (37+45) очка в 41 матче, будучи самым молодым игроком в команде.

В том же сезоне форвард принимал участие в «Турнире 4 наций» в составе юниорской сборной Украины, где в 4 матчах набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности +6.

Однако впоследствии Миклуха стал выступать под флагом Словакии, и регулярно вызывается в юниорскую сборную на товарищескиетурниры.

Отметим, что нападающий является одним из кандидатов для выбора наДрафте НХЛ 2021.