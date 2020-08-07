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Барбашев вернулся в Сент-Луис

Николай ПисаревНет комментариев
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Форвард “Сент-Луиса” Иван Барбашев

Нападающий Иван Барбашев во вторник покинул расположение “Сент-Луис Блюз” в Эдмонтоне и улетел в Сент-Луис, чтобы быть со своей супругой Ксенией, которая готовится к рождению первого ребенка.

После рождения ребенка Барбашев вернется в Эдмонтон и должен будет находиться в своей комнате в отеле не менее четырех дней. Чтобы покинуть карантин и вернуться к матчам и тренировкам, ему потребуется сдать четыре отрицательных теста на COVID-19.

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“Мы считали, что для нас было важно иметь Ивана рядом в первых двух матчах, и мы были готовы к тому, что он уедет в Сент-Луис для поддержки Ксении, – сказал генеральный менеджер “Блюз” Дуг Армстронг. – Мы желаем им обоим удачи и с нетерпением ждем возвращения Ивана в Эдмонтон во время первого раунда плей-офф”.

В прошлом месяце Барбашев говорил, что несмотря на важный момент в жизни, у него не было мыслей не ехать с командой в Эдмонтон.

Источник: nhl.ru
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