Евгений Фадеев проведёт ещё один сезон в NCAA

Хоккейная команда университета Огайо, выступающаяв Студенческой хоккейной лиге США (NCAA), объявила состав на сезон 2020/21.Свою карьеру в этой команде продолжит украинский нападающийЕвгений Фадеев.

Всю хоккейную карьеру форвард провёл в североамериканских клубах, становился чемпионом США среди 14-летних и выигрывал золото Атлантической юношеской хоккейной лиги.

В 2014-2017 годахЕвгений Фадеевиграл в составе«Мэдисон Кэпиталз», выступающего в лиге USHL – первой юниорской хоккейной лиге США. Там в 89 матчах нападающий набрал 39 (11+28) очков.

С 2017 года форвард обучается в университете Огайо, и представляет его хоккейную команду – в 54матчах украинец забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач, заработал 36 штрафных минут и показатель полезности -5.

В 2014 годув составе юниорской сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе 1Б Фадеев набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах, и вошёл в топ-3 бомбардиров нашей команды на турнире.