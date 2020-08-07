Голкипер «Колорадо» установил рекорд клуба

«Колорадо» в третьем матче квалификации к плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Даллас» со счетом 4:0.
Ворота «лавин» в этой встрече защищалПавел Францоуз. Отразив 27 бросков по своим воротам, Францоуз установил новый рекорд в истории «Колорадо», став первым вратарем в истории клуба, сыгравшим на ноль в своем первом матче Кубка Стэнли.
Голкипер дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, до этого выступая в КХЛ в составе «Трактора».
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Источник: XSPORT
Источник: uhl.ua