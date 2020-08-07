“Коламбус” – “Торонто” (4:3 ОТ): невероятный камбэк “Блю Джекетс”

Пьер-Люк Дюбуа

Пьер-Люк Дюбуа забил свой третий гол в матче на 19-й минуте овертайма и завершил камбэк “Коламбуса”, который к середине второго периода проигрывал 0:3. Еще один гол у “Блю Джекетс” забил Сет Джонс, а Кэм Аткинсон отметился двумя передачами. Вратарь Юнас Корписало пропустил три шайбы с 15 бросков, после чего был заменен на Элвиса Мерзликина, который за 50 минут на льду не пропустил ни одной шайбы и сделал 21 сэйв.

Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в пятницу в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

В первом периоде единственный гол забил защитник “Лифс” Коди Сеси, отличившийся в меньшинстве. В последний раз защитник “Торонто” забивал в плей-офф в меньшинстве в 1972 году.

На восьмой и девятой минутах второго периода по шайбе забросили Уильям Нюландер (в большинстве) и 18-летний новичок Николас Робертсон. В последний раз 18-летний игрок забивал за “Лифс” в плей-офф в 1944 году (Тед Кеннеди), а в НХЛ такое было в 2015 году (Сэм Беннетт в “Калгари”).

Однако затем “Торонто” снял ногу с педали газа и поплатился. Через две минуты Дюбуа отыграл одну шайбу, а в третьем периоде “Коламбус” додавил соперника, сравняв счет. Решающий гол в овертайме был забит после того, как Александр Тексье отобрал шайбу у Джона Тавареса. Дюбуа стал первым в истории “Блю Джекетс” игроком, оформившим хет-трик в матче плей-офф.

🧢 Пьер-Люк Дюбуа стал 10-м игроком в НХЛ за последние 27 лет и первым в истории “Коламбуса”, кому удалось оформить хет-трик в овертайме матча на вылет. 📽️ https://t.co/xxcX16Uern pic.twitter.com/M88PQAQVK2 — NHL.RU (@nhlru) August 7, 2020

“У меня было чувство, что игра уходит от нас с самого начала, – сказал тренер “Мэйпл Лифс” Шелдон Киф. – Мне не нравилась наша игра в первом периоде, не нравилась при счете 2:0 и 3:0. Сегодня мы получили то, что заслужили. Мы вернулись к очень многим плохим привычкам. Сегодня в нашей игре не было ни цели, ни плана, мы все придумывали на ходу. Отсюда и результат”.