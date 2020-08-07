Линдблом планирует сыграть в плей-офф

Оскар Линдблом

Оскар Линдблом заявил шведской газете, что планирует в пятницу присоединиться к “Филадельфии Флайерз” в Торонто и надеется сыграть в плей-офф Кубка Стэнли.

2 июля нападающий завершил лечение от саркомы Юинга – редкого вида рака кости. В последнее время он катался и занимался в родной Швеции, посещая семью.

“В пятницу я отправляюсь в Торонто и присоединюсь к команде, – сказал Линдблом во вторник Gefle Dagblad. – Посмотрим, что получится. Я чувствую, что прибавляю с каждым днем. Мы уже в плей-офф, а сейчас проводим матчи для определения посева. Вернуться на лед после всего случившегося будет просто фантастикой”.

“Флайерз” (1-0-0) играют в круговом турнире Восточной конференции с “Бостон Брюинз” (0-1-0), “Тампа-Бэй Лайтнинг” (1-0-0) и “Вашингтон Кэпиталз” (0-0-1) для определения посева в плей-офф. В воскресенье “Филадельфия” переиграла “Бостон” (4:1) на Scotiabank Arena в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. В четверг “Флайерз” сыграют с “Кэпиталз”, а в субботу с “Лайтнинг”. Плей-офф начнется во вторник.

После приезда в Торонто Линдблому придется пройти четырехдневный карантин в своем номере в отеле и сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.

В декабре после поставленного диагноза было сообщено, что 23-летний форвард выбыл до конца сезона. Но 12 марта в чемпионате была поставлена пауза, что дало время Линдблому восстановиться.

“Когда Оскару поставили рак, я много общался с нашими врачами: “Есть ли шанс, что он вернется к плей-офф?”, – сказал в среду тренер Ален Виньо. – Конечно, ответ был отрицательным. Но они сказали, что если все пойдет по хорошему сценарию, он будет готов к тренировочному лагерю в сентябре. Все пошло по хорошему сценарию. В этом году из-за COVID сезон был остановлен и растянулся, а сентябрь наступит уже через месяц. В начале тренировочного лагеря мне сказали, что он сможет играть в сентябре. Так что, полагаю, нам нужно доиграть до сентября”.

22 июля, когда Линдблом подписал трехлетний контракт на $9 млн ($3 млн в среднем в год), генеральный менеджер Чак Флетчер выразил надежду, что форвард войдет в число 31 игрока, которых “Филадельфия” возьмет в Торонто.

Последний раз Линдблом играл 7 декабря. На тот момент он делил первое место в команде с 11 голами в 30 матчах.

Во время лечения он несколько раз навещал партнеров и тренеров на тренировках и матчах. И игроки говорили, что вид Линдблома поднимал их дух и желание играть.

“Всякий раз, когда мы его видели, это добавляло нам мотивации, – говорил во время тренировочного лагеря капитан “Флайерз” Клод Жиру. – Парень через многое прошел. Ради него хочется играть. Он является важной частью команды”.