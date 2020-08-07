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Хоккей

“Миннесота” – “Ванкувер” (0:3): “Кэнакс” вышли вперед в серии

Николай ПисаревНет комментариев
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<img src="/wp-content/uploads/hockey/c372cfa57a0107a5cd9c03189306f082.jpg" alt=""Миннесота" – "Ванкувер" (0:3): "Кэнакс" вышли вперед в серии"/>Йакоб Маркстрем

“Ванкувер” выиграл второй матч подряд и вышел вперед в серии. По голу в большинстве у “Кэнакс” забросили Брок Бозер и Элиас Петтерссон, еще одну шайбу забросил Антуан Руссель, а голкипер Якоб Маркстрем оформил первый шатаут в карьере в плей-офф, отразив все 27 бросков.

“Шатаут однозначно принадлежит команде, – заявил Маркстрем. – Мне очень хочется быть в воротах, когда по ним бросают, делать сэйвы. Это моя работа. Сегодня вместе со всеми партнерами мы проделали отличную работу. Важнейшая победа. И не очень неважно, на ноль я сыграл или нет”.

Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в пятницу в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

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В первом периоде команды были равны: 10-10 по броскам, 4-4 по опасным моментам. Во втором картина не изменилась, но “Кэнакс” использовали свое пятое по счету большинство. Бесер здорово сыграл на добивании и забросил ставшую победной шайбу.

В начале третьего периода Руссель удвоил преимущество “Ванкувера”, а в концовке Петтерссон поставил точку, снова реализовав лишнего и забив свой первый в карьере гол в плей-офф. “Кэнакс” дважды забили в большинстве с семи попыток. У “Миннесоты” было столько же шансов, но результата не принес ни один.

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Вратарь “Уайлд” Алекс Стэлок сделал 26 сэйвов, в том числе очень красивый в третьем периоде после броска в касание Бо Хорвата.

Источник: nhl.ru
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