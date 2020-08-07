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Хоккей

“Сухие” поражения «Миннесоты» и «Виннипега», «Коламбус» отыгрался с 0:3 – результаты матчей игрового дня в НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.

«Миннесота» – «Ванкувер» – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Счет в серии: 1-2

Шайбы:0:1 – 33 Босер (Хьюз, Петтерссон), 0:2 – 42 Руссель (Танев, Хьюз), 0:3 – 58 Петтерссон (Босер, Хьюз)

«Коламбус» – «Торонто» – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

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Счет в серии: 2-1

Шайбы:0:1 – 19 Сиси (Капанен, Керфут), 0:2 – 28 В. Нюландер (Мэттьюс, Марнер), 0:3 – 29 Робертсон (Керфут, Капанен), 1:3 – 32 Дюбуа (Эткинсон, Веренски), 2:3 – 48 Джонс, 3:3 – 51 Дюбуа (Савар, Эткинсон), 4:3 – 79 Дюбуа (Тексье)

«Виннипег» – «Калгари» – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Счет в серии: 1-3

Шайбы:0:1 – 3 Дубе (Монахан, Густафссон), 0:2 – 19 Беннетт (Ткачак, Хэнифин), 0:3 – 56 Монахан (Райан, Ридер), 0:4 – 57 Андерссон

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Круговой турнир для определения посева:

«Филадельфия» – «Вашингтон» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:1:0 – 13 Лоутон (Хэйс, Конекны), 2:0 – 31 Сэнхайм (Лоутон, Хэйс), 3:0 – 48 Лоутон (Конекны, Хэйс), 3:1 – 48 Бойд (Гудас, Хагелин)

«Сент-Луис»– «Вегас» – 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Шайбы:1:0 – 4 Перрон (О′Райлли, Сэнфорд), 2:0 – 21 Парайко (Шенн), 2:1 – 26 Теодор (Стоун), 2:2 – 30 Так (Холден, Носек), 2:3 – 33 Так (Казинс, Смит), 3:3 – 34 Парайко (Сэнфорд, О′Райлли), 4:3 – 34 Брауэр (Бозак), 4:4 – 42 Уайтклауд (Так, Руа), 4:5 – 52 Стоун (Шмидт, Макнэбб), 4:6 – 54 Теодор

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Источник: uhl.ua
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