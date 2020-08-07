В НХЛ рассказали о подробностях второго этапа лотереи драфта

Национальная хоккейная лига в четверг опубликовала подробности второго этапа лотереи драфта НХЛ 2020, на которой станет известен обладатель первого номера драфта. Он будет проведен в студии NHL Network в Секокусе (штат Нью-Джерси) в понедельник, 10 августа в 18:00 ET (вторник, 1:00).
Ведущей мероприятия будет сотрудница NHL Network Джейми Херш, которая возьмет интервью у главного фаворита драфта Алексиса Лафренье. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на NBCSN и NHL Network в США, а также на Sportsnet и TVA Sports в Канаде.
Восемь команд, которые проиграют в сериях до трех побед квалификации Кубка Стэнли, примут участие во втором этапе лотереи. У всех участников будет одинаковый шанс в 12,5% на победу. Каждый будет представлен в лотерейной машине одним шаром с эмблемой клуба.
Семь команд, которые не будут названы на втором этапе, в обратном порядке в зависимости от процента набранных очков в регулярном сезоне, на драфте получат позиции с девятой по 15-ю.
Второй этап лотереи понадобилось проводить после того, как команда с условным обозначением E выиграла первый этап, состоявшийся 26 июня. Команда E, занимавшая 12-ю позицию, имела шанс на победу в 2,5%.
«Лос-Анджелес Кингз» будет выбирать под вторым номером, а «Оттава Сенаторз» (выбор получен после обмена с «Сан-Хосе Шаркс») под третьим.
На данный момент первые 15 номеров драфта выглядят так:
1. Не определен*
2. «Лос-Анджелес Кингз»
3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»)
4. «Детройт Ред Уингз»
5. «Оттава Сенаторз»
6. «Анахайм Дакс»
7. «Нью-Джерси Девилз»
8.»Баффало Сэйбрз»
9. Не определен*
10. Не определен*
11. Не определен*
12. Не определен*
13. Не определен*
14. Не определен*
15. Не определен*
* будет определен во время второго этапа лотереи драфта
Оставшиеся 16 выборов первого раунда (16-31) определятся по итогам плей-офф Кубка Стэнли 2020.
По материаламnhl.com