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Хоккей

В НХЛ рассказали о подробностях второго этапа лотереи драфта

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига в четверг опубликовала подробности второго этапа лотереи драфта НХЛ 2020, на которой станет известен обладатель первого номера драфта. Он будет проведен в студии NHL Network в Секокусе (штат Нью-Джерси) в понедельник, 10 августа в 18:00 ET (вторник, 1:00).

Ведущей мероприятия будет сотрудница NHL Network Джейми Херш, которая возьмет интервью у главного фаворита драфта Алексиса Лафренье. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на NBCSN и NHL Network в США, а также на Sportsnet и TVA Sports в Канаде.

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Восемь команд, которые проиграют в сериях до трех побед квалификации Кубка Стэнли, примут участие во втором этапе лотереи. У всех участников будет одинаковый шанс в 12,5% на победу. Каждый будет представлен в лотерейной машине одним шаром с эмблемой клуба.

Семь команд, которые не будут названы на втором этапе, в обратном порядке в зависимости от процента набранных очков в регулярном сезоне, на драфте получат позиции с девятой по 15-ю.

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Второй этап лотереи понадобилось проводить после того, как команда с условным обозначением E выиграла первый этап, состоявшийся 26 июня. Команда E, занимавшая 12-ю позицию, имела шанс на победу в 2,5%.

«Лос-Анджелес Кингз» будет выбирать под вторым номером, а «Оттава Сенаторз» (выбор получен после обмена с «Сан-Хосе Шаркс») под третьим.

На данный момент первые 15 номеров драфта выглядят так:

1. Не определен*
2. «Лос-Анджелес Кингз»
3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»)
4. «Детройт Ред Уингз»
5. «Оттава Сенаторз»
6. «Анахайм Дакс»
7. «Нью-Джерси Девилз»
8.»Баффало Сэйбрз»
9. Не определен*
10. Не определен*
11. Не определен*
12. Не определен*
13. Не определен*
14. Не определен*
15. Не определен*

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* будет определен во время второго этапа лотереи драфта

Оставшиеся 16 выборов первого раунда (16-31) определятся по итогам плей-офф Кубка Стэнли 2020.

По материаламnhl.com

Источник: uhl.ua
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