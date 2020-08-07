В НХЛ рассказали о подробностях второго этапа лотереи драфта

Национальная хоккейная лига в четверг опубликовала подробности второго этапа лотереи драфта НХЛ 2020, на которой станет известен обладатель первого номера драфта. Он будет проведен в студии NHL Network в Секокусе (штат Нью-Джерси) в понедельник, 10 августа в 18:00 ET (вторник, 1:00).

Ведущей мероприятия будет сотрудница NHL Network Джейми Херш, которая возьмет интервью у главного фаворита драфта Алексиса Лафренье. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на NBCSN и NHL Network в США, а также на Sportsnet и TVA Sports в Канаде.

Восемь команд, которые проиграют в сериях до трех побед квалификации Кубка Стэнли, примут участие во втором этапе лотереи. У всех участников будет одинаковый шанс в 12,5% на победу. Каждый будет представлен в лотерейной машине одним шаром с эмблемой клуба.

Семь команд, которые не будут названы на втором этапе, в обратном порядке в зависимости от процента набранных очков в регулярном сезоне, на драфте получат позиции с девятой по 15-ю.

Второй этап лотереи понадобилось проводить после того, как команда с условным обозначением E выиграла первый этап, состоявшийся 26 июня. Команда E, занимавшая 12-ю позицию, имела шанс на победу в 2,5%.

«Лос-Анджелес Кингз» будет выбирать под вторым номером, а «Оттава Сенаторз» (выбор получен после обмена с «Сан-Хосе Шаркс») под третьим.

На данный момент первые 15 номеров драфта выглядят так:

1. Не определен*

2. «Лос-Анджелес Кингз»

3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»)

4. «Детройт Ред Уингз»

5. «Оттава Сенаторз»

6. «Анахайм Дакс»

7. «Нью-Джерси Девилз»

8.»Баффало Сэйбрз»

9. Не определен*

10. Не определен*

11. Не определен*

12. Не определен*

13. Не определен*

14. Не определен*

15. Не определен*

* будет определен во время второго этапа лотереи драфта

Оставшиеся 16 выборов первого раунда (16-31) определятся по итогам плей-офф Кубка Стэнли 2020.

По материаламnhl.com