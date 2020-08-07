“Виннипег” – “Калгари” (0:4): Голы четырех разных игроков и шатаут Кэма Тэлбо обеспечили “Калгари” победу

Дюбе открывает счет

Голы четырех разных игроков и шатаут Кэма Тэлбо обеспечили “Калгари” победу над “Виннипегом” в четвертом матче серии и вывел в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. По шайбе у “Флэймз” забросили Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахэн и Расмус Андерссон, а Тэлбот сделал сделал 31 сэйв.

🥈 Кэм Тэлбо занял 2-е место в рейтинге “Калгари” по количеству отраженных бросков (31) при “игре на ноль” в решающем матче серии. Первый – Мика Кипрусофф, отразивший все 38 бросков по своим воротам в матче №6 полуфинала Конференции 2004 года.📽️ https://t.co/G0FwAjJGHa pic.twitter.com/ZQqmZN0DRj — NHL.RU (@nhlru) August 7, 2020

“Виннипег” стал одним из восьми участников второго этапа лотереи драфта и будет иметь 12,5% на получение первого выбора драфта-2020. Второй этап лотереи пройдет в понедельник (вторник, 1:00 мск).

В первом раунде плей-офф “Калгари” сыграет с “Колорадо”, “Вегасом”, “Сент-Луисом” или “Далласом”.

В первом периоде “Флэймз” добились преимущества благодаря голам Дюбе и Беннетта, причем последний отличился за 0,7 секунды до перерыва. Дюбе стал 10-м нападающим “Калгари”, отличившимся в серии. Эти два гола и стали решающими.

Второй период получился безрезультативным, а в конце третьего Монахэн и Андерссон забросили по шайбе в пустые ворота.

Вратарь “Джетс” Коннор Хеллебак сделал 30 сэйвов. “Виннипег” в третьем матче подряд играл без травмированных форвардов ведущих звеньев Марка Шайфли и Патрика Лайне, и так и не смог заменить их.

Let’s go 🔥 pic.twitter.com/3w8aiM5uuE — Calgary Flames (@NHLFlames) August 7, 2020