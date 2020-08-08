Артем Матейченко: «Когда ты выходишь на лед в майке сборной Украины, то это большая ответственность»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В четверг, 6 августа,на все вопросы болельщиков отвечал форвардсборной Украины иNew Hampshire Avalanche (EHL)Артем Матейченко.

— Как ты начинал заниматься хоккеем?

— На самом деле, мой папа изначально хотел отдать меня на бокс, а мама на плавание. А вообще раньше я занимался фигурным катанием, когда мне было где-то 3 года. А потом, когда я был уже в первом классе, к нам на урок физкультуры пришел Игнатьев Олег Васильевич – мой будущий первый тренер – и попросил просто поиграть нас в футбол.

Он смотрел на то, кто, например, был более сконцентрированным, а кто имеет хорошую физическую подготовку. А после этого Олег Васильевич позвонил моей маме и пригласил меня на хоккей.



— Что можешь рассказать о своем первом тренере? Что он дал тебе, как игроку?

— Как я уже говорил, моим первым тренером был Олег Васильевич Игнатьев. Именно этот тренер поставил меня на коньки, научил азам хоккея. Да и вообще, с ним я провел около 10 лет, а это большая часть моей карьеры.

Так что я считаю, что он очень хорошо меня подготовил, как игрока, за что ему огромная благодарность.

— Что можешь вспомнить о своем периоде в«Беркуте»?

— Когда нам было по 14 лет, мы вместе с тренером переехали из Харькова в Киев. Получается, что в«Беркуте» мы доигрывали 9, 10 и 11 класс. От этого времени у меня остались только позитивные эмоции – мы тогда играли в Украине и в Беларуси. Из-за этого у нас было очень много игровой практики, много игр. Было весело и интересно.

— Тяжело было играть на две страны?

— Основная сложность была в том, что мы все время были в разъездах. Так вышло потому что, когда мы заявлялись в чемпионат Беларуси, нам поставили условие, что мы должны играть только там. Так что мы фактически каждые выходные проводили по 10 часов в дороге, чтобы играть в Беларуси.

Но несмотря на это, я считаю, что мы достойно выступали. В первом сезоне мы заняли четвертое место, во втором сезоне мы взяли золото, а в третьем сезоне заняли второе место. Тогда мы действительно показали, что украинцы тоже умеют играть в хоккей.



— Как оценишь для украинской команды золотой юниорский чемпионат мира в Киеве?

— Конечно, выигрывать всегда приятно. Выиграть золото на чемпионате мира – это отличный результат. Тем более, учитывая то, что сборные наши давно не выигрывали золото на U18. Да, где-то удача повернулась к нам лицом, где-то нам повезло. Но в большом спорте просто так ничего не случается – значит, мы заслужили и заработали эту победу.



— Какой матч в составе сборной Украины для тебя самый памятный и почему?

— Я думаю, что это матч со сборной Австрии на домашнем чемпионате мира U18. Мы тогда проигрывали 0:3 и за 7 минут до окончания матча мы сравняли счет, вышли вперед и в итоге выиграли 5:2. Если бы мы тогда не выиграли у Австрии, то не смогли бы побороться за золото и смогли бы выиграть только серебро или бронзу.

Мы тогда отдали очень много эмоций, но было круто.



— С кем из партнеров по сборной тебе было комфортнее всего играть?

— Так получилось, что где-то с 10 лет я всегда играл в одном звене с Глебом Кривошапкиным и Сашей Пересунько. Такой тройкой мы сначала играли в«Дружбе», потом так же мы играли и в«Беркуте». Поэтому в сборной мы тоже всегда играли вместе. С этими игроками мне было очень комфортно играть и у нас все получалось.

—Добавляло ли тебе ответственности то, что ты играл с капитанской нашивкой? Какие у тебя были обязанности?

— Когда ты выходишь на лед в майке сборной Украины, то это уже большая ответственность прежде всего перед страной. Так что, хоть капитанская у тебя нашивка, хоть ассистентская – любая нашивка добавляет ответственности. Конечно, в капитанской нашивкой с тебя больше спрашивают, нужно общаться с судьями, подбадривать все время команду.



— Что можешь сказать о поддержке болельщиков на домашних чемпионатах мира в Киеве?

— Такой поддержи, как в Киеве, на самом деле, я больше нигде не встречал. По-моему, приходило на каждый матч около 3 000 – 4 000 людей.

Так что поддержка была просто колосальная – все кричали, болели за нас, гнали вперед. Так что хочу сказать спасибо всем тем, кто тогда приходил на матчи и болел за нас. Играть с такой поддержкой было гораздо проще.

—Как можешь оценить уровень Украинской хоккейной лиги?

— За играми в УХЛ я не успеваю следить, так как сейчас играю в Америке. Знаю о результатах только по статистике и турнирным таблицам. Но могу сказать, что этот чемпионат развивается. В будущем году добавятся новые команды, что тоже очень хорошо.



— Что думаешь по поводу МХК«Сокол»?

— Я думаю, что чемпионат покажет. Я знаю, что там будет играть много молодых ребят 1999, 2000 и 2001 годов. Сложно говорить об уровне команды, пока не известен состав. Но я думаю, что в любом случае будет интересно наблюдать за этой командой по ходу сезона.



— Как ты попал в Америку? Как оценишь уровень команд за океаном?

— Когда я закончил11-й класс, то я сразу поехал на турнир в Европу. На эти игры приехало очень много разных тренеров и скаутов. Как раз там один из тренеров американской команды меня заметил и пригласил поиграть за океаном. Но в тот год я почему-то решил не ехать в Америку, а уехал в Россию – там я играл по U18 в Ярославле.

Дальше, если оставаться в России, то путь был только в МХЛ, но там очень долго нужно было делать документы, а я не хотел оставаться без игровой практики. Так что я поехал на следующий сезон в Америку,как раз к тому тренеру, который меня звал за год до этого.

—Как можешь оценить этот сезон для себя в индивидуальном плане?

— Это был мой второй сезон в Америке и я считаю, что точно провел его лучше, чем первый. Конечно, всегда есть к чему стремиться и где добавлять, развиваться. В следующем сезоне хотелось бы больше набрать очков, так что есть над чем трудиться.

— Как тебе уровень EHL? В сравнении с NCDC, например



— В Америке я играл в трех лигах – это USHL Premiere, NCDC потом и последний сезон я отыграл в EHL. Я думаю, что из них самая слабенькая – это Премьер. NCDC скорее всего будет посильнее, чем EHL, но в EHL мне больше нравилось из-за тренера и команды.

У нас была очень сильная команда и хороший тренер – он отличный специалист, который знает свое дело. Так что мне было максимально комфортно с ним работать.

—Будущийсезон для тебя последний в молодежном хоккее за океаном. Какая цель у тебя дальше – колледж и учеба или какие-то профессиональные лиги?

— Тут только время покажет. На самом деле, оба варианта хорошие. Я хочу сказать, что в колледжах в Америке очень приличный уровень хоккея, поэтому одно другому не мешает.

Или, например, после колледжа можно выйти уже с высшим образованием и попробовать себя в более профессиональных лигах. Тем более, если есть цель играть дальше после колледжа, то всегда есть выходы. В той же Европе очень ценят американское образование, поэтому все зависит от игрока.

—Как думаешь, молодым игрокам стоит как можно раньше пробовать свои силы на взрослом уровне? Как это влияет на их карьеру?

— Я все-таки считаю, что молодым игрокам стоит хотя бы год-два отыграть на юниорском или молодежном уровне, чтобы перейти из детского уровня на более профессиональный. Нужно привыкнуть к тому, что тут быстрее скорости – нужно быстрее кататься, быстрее принимать решения.

Так что все же стоит отыграть на молодежном уровне, чтобы окрепнуть и телом, и головой.

— За какими командами следишь в НХЛ?

— Вообще сейчас смотрю за«Чикаго» и«Торонто». Мне нравятся эти команды, но в сезоне не всегда успеваю смотреть все матчи.

—​Мэттьюс тоже играл в «Дружбе», ты поэтому следишь за «Торонто»?

— Да, в том числе и поэтому. Мы с ним играли в одном клубе – он играл на 97-й год, а я за 2000-й. Мы с «Дружбой» несколько лет подряд ездили в Америку летом на два месяца и Мэттьюс тоже всегда ездил с нами, проходил сборы.

Так что да, поэтому и слежу за «Торонто», чтобы следить, как развивается этот парень. Он вырос за несколько сезонов в звезду НХЛ. Даже в «Дружбе» он выделялся. В то время он уже всех обкатывал и уже тогда было понятно, что он талантливый хоккеист. По своему возрасту он был на голову выше всех в команде. Так что еще тогда было понятно, что где-то он выстрелит100%.

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