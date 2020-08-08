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“Чикаго” – “Эдмонтон” (3:2): “Блэкхокс” вернулись!

Николай ПисаревНет комментариев
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Победа Ястребов

Счет в серии: 3-1

Голы Брэндона Саада, Мэттью Хаймура и Доминика Кубалика, а также 43 сэйва Кори Кроуфорда принесли “Чикаго” победу над “Эдмонтоном” в четвертом матче и всей квалификационной серии. По шайбе у “Ойлерз” забросили Джош Арчибальд и Райан Нюджент-Хопкинс, а голкипер Микко Коскинен отразил 26 бросков.

“Блэкхокс” вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, который стартует во вторник. “Блэкхокс” имеют 12-й номер посева, поэтому сыграют с командой, занявшей первое место в круговом турнире. Его займет победитель встречи “Эвеланш” и “Голден Найтс”.

“Эдмонтон” примет участие во втором этапе лотереи драфта и будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера драфта-2020.

“Ойлерз” мощно начали встречу, открыв счет уже через 42 секунды после стартового вбрасывания. Арчибальд открылся под пас Коннора Макдэвида и отправил шайбу в верхний угол. Но “Блэкхокс”, как и во всех предыдущих матчах, нашли быстрый ответ. Уже к восьмой минуте они вели в счете. Сначала Саад сравнял счет, а затем Хаймор отличился во второй раз в серии.

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Второй период начался для “Чикаго” хуже не придумаешь. На третьей минуте Нюджент-Хопкинс сравнял счет, а ровно через 30 секунд Алекс Дебринкат был удален на пять минут за толчок на борт Этана Бира. Однако “Ойлерз”, реализовывавшие лишнего лучше всех в регулярке, не смогли воспользоваться преимуществом, да еще и сами удалились, потеряв две драгоценные минуты.

В оставшееся время “Эдмонтон” еще дважды имел большинство, но найти ключи к воротам Кроуфорда не смог. За что и был наказан голом Кубалика с передачи Джонатана Тэйвза на девятой минуте третьего периода.

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Финальный штурм “Ойлерз” был смазан нарушением численного состава, зафиксированным за 2:03 до финальной сирены. Это Коскинен побежал меняться на шестого полевого, но на полпути передумал. А в это время шестой полевой “Эдмонтона” уже выскочил со скамейки. Хороших слов у тренера Дэйва Типпетта в этот момент было мало.

Тем не менее “Ойлерз” удалось устроить навал в последние 30 секунд, но Кроуфорд вновь спас свою команду и подарил ей путевку в следующий раунд.

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“У нас в составе есть и возрастные, и очень молодые хоккеисты. Поэтому вынужденный перерыв в сезоне помог нам, возможно, больше чем другим командам, – заявил тренер “Чикаго” Джереми Коллитон. – Ветераны смогли перевести дух после регулярного марафона и подойти к решающим играм в наилучшей форме. А молодежь имела возможность произвести переоценку своего сезона и поработать над определенными аспектами своей игры”.

Источник: nhl.ru
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