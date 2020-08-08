«Чикаго» и «Ванкувер» прошли в следующий раунд, «Питтсбург» вылетел из гонки, а «Торонто» сравнял счет в серии

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона.

«Миннесота» -«Ванкувер» 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Победную шайбу в этом матче на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Три балла за результативность также в активе капитана «Кэнакс» Бо Хорвата (1+2). Голкипер канадского клуба Якоб Маркстрём отразил 25 бросков из 29.

Самым результативным игроком в составе «Уайлд» стал защитник Юнас Бродин, у которого две результативные передачи. Вратарь «Миннесоты» Алекс Стэлок совершил 26 сейвов. Таким образом, канадский клуб выиграл в серии со счётом 3-1, «Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

«Коламбус» -«Торонто» 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)

После середины 3-го периода игроки «Коламбуса» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбамКэма Аткинсона,Владислава ГавриковаиБуна Дженнера. Однако невероятным образом «Джекетс» не смогли удержать преимущество, пропустив трижды в оставшиеся 4 минуты встречи.

Сначала размочил счёт нападающий «Торонто»Вильям Нюландер, а уже спустя 50 секундДжон Таварессократил отставание в счёте до минимального. За 23 секунды до конца встречи от вылета «Торонто» из Кубка Стэнли спасЗак Хайман. В середине первого овертаймаОстон Мэттьюспринёс «Лифс» победу в этой встречe, а счёт в серии стал ничейным.

«Чикаго» -«Эдмонтон» 3:2(2:1, 0:1, 1:0)

Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2. В составе победителей отличились Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. За «Эдмонтон» забили Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Чикаго», и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.

«Монреаль» -«Питтсбург» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

В составе «Монреаля» отличились Арттури Лехконен и Ши Уэбер. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 19 минут и 4 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности “-1”. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Монреаль» вышел в следующий раунд плей-офф, а «Питтсбург» завершил борьбу на турнире.

«Аризона» -«Нэшвилл» 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

В конце первого периода команда из Глендейла открыла счёт в матче, шайба на счету Михаэля Грабнера. На старте второго игрового отрезка «Аризона» удвоила преимущество, отличился Фил Кессел. Но ещё во втором периоде «Предаторз» отыгрались благодаря шайбам Мэтта Дюшейна и Виктора Арвидсонна.

В третьем периоде соперники обменялись шайбами, и исход противостояния решался в овертайме. На 66-й минуте встречи решающую шайбу забросил хоккеист «Аризоны» Брэд Ричардсон. Таким образом, «Койотс» оформили победу со счётом 4:3 и закрыли серию плей-офф со счётом 3-1.

«Флорида» -«Айлендерс» 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность у «Айлендерс» также набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Семён Варламов совершил 24 сейва.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.

Таким образом, клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.