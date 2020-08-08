“Филадельфия” – “Вашингтон” (3:1): “Филадельфия” уверенно обыграла “Вашингтон”

Скотт Лоутон забивает Вашингтону

“Филадельфия” уверенно обыграла “Вашингтон” благодаря двум голам Скотта Лоутона, шайбе Трэвиса Санхейма и трем передачам Кевина Хэйза. В воротах “Флайерз” надежно сыграл Брайан Эллиотт, сделавший 16 сэйвов.

В заключительном туре кругового турнира, который проводится для определения посева команд в плей-офф, “Вашингтон” в воскресенье сыграет с “Бостоном”, а “Филадельфия” в субботу с “Тампой”. “Флайерз” и “Лайтнинг” определят обладателя первого посева, а “Брюинз” и “Кэпиталз” сыграют за третий. Также уже известно, что в первом раунде плей-офф “Каролина” сыграет с “Вашингтоном” или “Бостоном”.

“Кэпиталз” вновь играли без защитника Джона Карлсона, а также форварда Ларса Эллера, который покинул Торонто, чтобы быть со своей женой, которая готовится к рождению второго ребенка. Место Эллера в центре третьего звена с Ильей Ковальчуком и Карлом Хагелином занял Трэвис Бойд.

“Филадельфия” активнее начала матч и нанесла первые пять бросков по воротам. “Вашингтон” впервые побеспокоил Эллиотта на 10-й минуте после броска Александра Овечкина. “Летчики” воплотили преимущество в гол на 14-й минуте, когда Лотон пробил Брэйдена Холтби после красивой передачи Трэвиса Конекни.

В концовке периода “Столичные” прибавили благодаря двум шансам в большинстве, но смогли добиться только попадания в штангу после броска Дмитрия Орлова.

В середине второго периода Санхайм удвоил преимущество “Флайерз”, воспользовавшись классным пасом Хэйза. “Вашингтон” никак не мог нащупать игру, виной чему было большое число удалений. За один только второй период “Кэпиталз” четыре раза нарушили правила. Их счастье, что “Флайерз” не воспользовались ни одном из них.

🏒 Кевин Хэйз отдал 3 результативные передачи в матче против "Вашингтона" (3:1). В клубе это никому не удавалось сделать в решающей стадии сезона после Яромира Ягра (матч №3 четвертьфинала конференции в 2012 году в ворота "Питтсбурга").📽️ https://t.co/p4wM3WMJPG pic.twitter.com/JLX9lqZ5L9 — NHL.RU (@nhlru) August 7, 2020

На девятой минуте третьего периода Лоутон оформил дубль и довел преимущество “Филадельфии” до 3:0. Уже через 12 секунд Бойд отыграл одну шайбу. “Вашингтон” сделал попытку отыграться, две минуты провел в большинстве, но реальных шансов зацепиться за игру не имел.

“Кэпиталз” не реализовали ни одного шанса в большинстве из четырех, “Флайерз” – ни одного из шести. Холтби завершил матч с 18 сэйвами.

“Нам нужно выйти на более высокий уровень игры, если мы хотим добиться успеха, – добавил Рирден. – Нам нужно больше усилий от каждого игрока, сегодня я их не увидел”.