Илья Коренчук: «Главная командная цель – обязательно выиграть плей-офф»

Нападающий «Донбасса»Илья Коренчукпосле двустороннего матча команды на льду арены «Альтаир» прокомментировал свой тренировочный процесс во время карантина, поделился ожиданиями от рестарта плей-офф УХЛ и назвал задачи на новый сезон.

— Во время карантина был в Беларуси, у нас там его как такового и не было, поэтому была возможность поработать и в зале, и на лед успел прийти пару раз. Продолжался привычный образ жизни. Естественно, с мерами предосторожности, которые были согласованы.



У меня есть тренер свой, мы с ним занимались в Бресте. На лед ездили с ребятами, катались, тренировались в зале. План подготовки был такой же, как и в предыдущие годы.Классно вернуться на «Альтаир», встретить ребят, новых и старых.







У насмного новичков, все они достойного уровня. Думаю, что команда очень серьезно усилилась. Каждый добавил что-то новое в команду. У нас будет отличная команда, будем бороться за все, что можно выиграть.

Что касается предстоящего Открытого кубка Донбасса, то, как всегда, настраиваемся, что надо выиграть его. Во-вторых, хочется поскорее поиграть, поскольку двусторонние матчи – это, конечно, интересно, но это не то. Хочется побыстрее выйти и увидеть своих болельщиков.



Главная командная цель – обязательно выиграть плей-офф, выйти в Континентальный кубок и там также надо побеждать. Что касается личных целей, то нужно оставаться на достойном уровне и представлять свои интересы в команде.

Открытый кубок Донбассапройдет с 25 по 27 августа, а рестарт плей-офф УХЛ-2020 намечен на 1 августа. На полуфинальной стадии соперником командыСергея Витерабудет херсонский «Днепр».

Источник: сайт XSPORT