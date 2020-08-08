“Коламбус” – “Торонто” (3:4 ОТ): так не бывает!

Мэттьюз ликует

Счет в серии: 2-2

Эта серия войдет в историю. На следующий день после того, как “Коламбус” отыграл три шайбы отставания у “Торонто” и выиграл в овертайме (4:3), “Мэйпл Лифс” провернули точно такой же трюк! Только еще круче! Они уступали 0:3 до 57-й минуты встречи, забили трижды подряд, а в овертайме Остон Мэттьюз принес “Торонто” победу.

“Отдаю должное каждому члену команды, которая не сдалась, сплотилась и отыгралась, – сказал Мэттьюз. – Сегодняшняя победа – свидетельство силы духа каждого в раздевалке. Все должны быть невероятны горды собой”.

Это всего третий случай в истории, когда в матче плей-офф команда выиграла после того, как за четыре минуты до конца уступала три шайбы. Первый произошел в 1997 году, когда “Эдмонтон” обыграл “Даллас” в овертайме (4:3) в первом раунде плей-офф, уступая 0:3 за 4:00 до конца. Второй – в 2017 году, когда “Анахайм” переиграл “Ойлерз” во втором овертайме (4:3) серии второго раунда, проигрывая 0:3 за 3:16 до конца.

😱 “Торонто” стал 3-м клубом в истории НХЛ, победившим в матче на вылет, проигрывая 3 шайбы за 4 минуты до конца 3-го периода. Ранее это удалось “Эдмонтону” в матче №3 четвертьфинала Конференции в 1997-м и “Анахайму” в игре №5 2-го раунда ПО в 2017-м📽️ https://t.co/G9TirkWX5w pic.twitter.com/OoA5CKlm3J — NHL.RU (@nhlru) August 8, 2020

Пятый матч серии пройдет в воскресенье (понедельник, 3:00 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

Все события этой встречи до 57-й минуты были прологом к главному действию. “Блю Джекетс”, вдохновленные надежной игрой Элвиса Мерзликина, забили по голу в каждом периоде. В начале первого после классного прохода Пьера-Люка Дюбуа счет открыл Кэм Аткинсон, в начале второго свой первый гол в плей-офф забил Владислав Гавриков, а на 15-й минуте третьего Бун Дженнер после ошибки Моргана Райли довел преимущество “Мундиров” до 3:0.

Едва ли кто-то мог спрогнозировать дальнейшие события. Но это НХЛ, да еще и 2020 год.

Мерзликин был безупречен на протяжении 107 минут и 51 секунды, отразил первые 36 бросков в матче, но потом ему забили 37-м, 38-м и 39-м бросками. За 3:57 до конца третьего периода первую шайбу отыграл Вильям Нюландер. “Лифс” сняли вратаря, тут же Аткинсон не попал в пустые ворота метров с пяти, и в ответной атаке еще одну шайбу отыграл Джон Таварес. Играть оставалось три минуты, и “Коламбус” вновь, на этот раз оформивший накануне хет-трик Пьер-Люк Дюбуа, не попал в пустые ворота. Хоккейное возмездие настигло “Блю Джекетс” за 23 секунды до сирены, когда Зак Хайман сравнял счет.

“Я не буду разбирать этот матч, – заявил Аткинсон. – Это называется серией не просто так. Они однозначно хотели победить сильнее нас. Мы будем готовы к воскресенью”.

Все три гола “Торонто” при игре “шесть на пять” организовали Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Таварес, Хайман и Райли.

В овертайме “Лифс” имели преимущество, перебросали соперника 14-7 и добились успеха через 10 секунд после нарушения Ника Фолиньо. Мэттьюз забил свой второй гол в серии и поставил точку в самом безумном матче квалификации. Крайне интересно, что нам подготовила пятая встреча.

“Было бы очень грустно, если все закончилось так, как все могло закончиться, – сказал главный тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Но хоккей – веселая игра. Очень и очень веселая. Сегодня мы показали стойкость, за что были вознаграждены фортуной”.

Российский фактор: Илья Михеев был перемещен в третье звено к Александру Керфуту и Каспери Капанену. Он сыграл 13:01 и нанес один бросок по воротам. Гавриков сыграл 27:41 и был полезен на всей территории площадки. При счете 2:3 он заблокировал опасный бросок Хаймана.