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Хоккей

Маззин выписан из больницы

Николай ПисаревНет комментариев
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Травма Джейка Маззина

Защитник Торонто Джэйк Маззин был выписан из больницы , но не будет доступен на время серии против Колумбуса.

Источник: nhl.ru
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