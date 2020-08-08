“Монреаль” – “Питтсбург” (2:0): Прайса так и не пробили. Счет в серии: 3-1

Йеспери Котканиеми

“Монреаль” добился победы в четвертом матче и всей квалификационной серии против “Питтсбурга”, победив со счетом 2:0 благодаря голам Арттури Лехконена и Ши Вебера, а также шатауту Кэри Прайса, который отразил все 22 броска по своим воротам.

“Канадиенс” вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, который стартует во вторник, и сыграют с “Тампой” или “Филадельфией”. “Лайтнинг” и “Флайерз” играют в субботу за первый посев на Востоке. Победитель матча станет соперником “Монреаля”, который имеет 12-й номер посева.

“Питтсбург” примет участие во втором этапе лотереи драфта и будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера драфта-2020. Лотерея состоится в понедельник (вторник, 1:00 мск).

Лотерея драфта-2020 пройдет в понедельник, 10 августа в 18-30 по местному времени. Смотрите прямую трансляцию этого события на https://t.co/QzWuB5kRXy в 1 час ночи (11 августа) по московскому времени. pic.twitter.com/qhTHNKGeSP — NHL.RU (@nhlru) August 7, 2020

“Пингвинз” внесли ряд изменений в состав. В воротах впервые появился Тристан Джарри, в итоге сделавший 20 сэйвов, в первую тройку к Сидни Кросби и Джейку Гюнцелю поднялся Брайан Раст, а во второй с Евгением Малкиным и Джейсоном Зукером стал играть Патрик Хорнквист.

“Питтсбург” активно начал встречу. Кросби мощным броском попал в шлем Прайсу, Хорнквист угодил в штангу, но примерно к середине периода скорости команды Майка Салливана упали. Соперники сбились в борьбу у бортов и опасными моментами не баловали.

🥅 Кэри Прайс присоединился третьим к Жаку Планту (4) и Джорджу Хейнсворту (3), сделавшим минимум 3 шатаута за "Монреаль" в потенциально решающих матчах серий. Среди действующих голкиперов больше только у Бена Бишопа (4) и Марка-Андре Флери (4).📽️ https://t.co/mu3nXYHVQ9 pic.twitter.com/SIzWn450Qa — NHL.RU (@nhlru) August 8, 2020

Во втором периоде на двоих и вовсе было нанесено 11 бросков. В третьем активности прибавилось, а когда овертайм казался неизбежным, Лехконен замкнул передачу Пола Байрона и оставил “Питтсбургу” четыре с небольшим минуты на надежды отыграться. Но даже финального штурма обескураженным “Пингвинз” сделать не удалось, хотя Кросби в большинстве попал в штангу. На последней минуте точку поставил Ши Вебер, после броска которого по борту шайба заползла в пустые ворота.

“Это серия до трех побед, случиться может всякое, – заявил Сидни Кросби, в четырех матчах набравший 3 (2+1) очка и в пятницу отметивший 33-летие. – Нам удавались хорошие вещи. Сделали ли мы достаточно? Нет. Стоит отдать им должное. Они сыграли действительно хорошо”.

Российский фактор: Малкин накануне выразил уверенность, что “Питтсбург” покажет сильный хоккей, но это так и осталось словами. Сам 71-й номер провел на льду 19:04, четыре раза бросил по воротам и один раз нарушил правила.