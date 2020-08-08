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Стэмкос не сыграет против “Флайерз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Стивен Стэмкос

Нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Стивен Стэмкос не сыграет сегодня в последнем матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли против “Филадельфии Флайерз” (начало матча в 22-00 мск), а его готовность к началу первого раунда плей-офф на следующей неделе остается неизвестной.

Форвард не играл в круговом турнире из-за травмы нижней части тела, которую он усугубил перед началом тренировочного лагеря.

“Завтра он сыграть не сможет, – сказал в пятницу тренер Джон Купер. – Травмы – вещь непредсказуемая. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так усердно для возвращения, как он. Он восстанавливается. Мы работаем с ним каждый день. А в подобных ситуациях нельзя ни в чем быть уверенным”.

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Купер сказал, что новостей о состоянии Стэмкоса не будет до тех пор, пока он будет готов играть.

“Когда он будет готов к возвращению, я сообщу вам первый, – сказал Купер. – Но больше в спекуляциях смысла нет. На текущий момент он выбыл на неопределенный срок, пока не станет известно чего-то другого. И я вам дам знать, когда это случится. Вы должны знать, что он очень старается и жаждет вернуться. Конечно, мы хотим его возвращения. Так что когда время придет, я вам сообщу”.

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В 57 матчах сезона Стэмкос забил 29 голов и набрал 66 очков, заняв второе место в “Лайтнинг” по обоим показателям. Он не принимал участие в выигранных матчах с “Вашингтон Кэпиталз” и “Бостон Брюинз”. В случае победы над “Флайерз” “Лайтнинг” получат первый номер посева Восточной конференции в плей-офф, который стартует на следующей неделе.

Источник: nhl.ru
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