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Хоккей

Вратарь «Монреаля»: «Никто не ставил на нас»

Николай ПисаревНет комментариев
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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу в серии с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

— Никто не ставил на нас, но мы доказали, что люди ошибались, — приводит слова Прайса Canoe.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Источник: uhl.ua
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