“Аризона” – “Нэшвилл” (4:3 ОТ): исторический успех “Койотиз”

История повторяется

Счет в серии: 3-1

“Аризона” добыла победу в овертайме четвертого матча и всей серии квалификационного раунда благодаря голам Михаэля Грабнера, Фила Кессела, Джордана Остерле и Брэда Ричардсона, а также очередной героической игре Дарси Кюмпера, сделавшего 49 сэйвов.

“Койотиз” вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, который стартует во вторник. “Аризона” имеет 11-й номер посева и сыграет с проигравшим в матче “Вегас” – “Колорадо”.

“Нэшвилл” примет участие во втором этапе лотереи драфта и будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера драфта-2020. Лотерея состоится в понедельник (вторник, 1:00 мск).

Сценарий первого периода был таким же, как в предыдущих двух встречах. Одна команда владела большим преимуществом, но к перерыву в счете вела другая. “Нэшвилл” начал встречу с соотношения бросков 9-1 и попадания в перекладину Райана Эллиса, но за 2:33 до конца периода Грабнер точным броском под перекладину открыл счет.

На второй минуте второго периода Кессел забил свой первый гол в серии, поставив “Предэйторз” в очень сложное положение. Но уже через три минуты “Нэшвилл” отыграл одну шайбу, когда Мэтт Дюшен реализовал большинство и забросил свою первую шайбу в серии. А еще через четыре минуты Виктор Арвидссон забил в третьем матче подряд, сравняв счет.

На пятой минуте третьего периода “Койотиз” опять оказались впереди после шайбы Остерле броском от синей линии. “Нэшвилл” бросился отыгрываться, но в воротах “Аризоны” продолжал творить чудеса Кемпер. Финальный штурм “Хищников” был отчаянным, и когда казалось, что поражение неминуемо, Форсберг за 32 секунды до конца третьего периода сравнял счет. Тут стоит отметить действия Эллиса, сохранившего шайбу в чужой зоне и выведшего партнера на бросок.

Но Форсберг лишь оттянул момент отчаяния. На шестой минуте овертайма Ричардсон оказался первым на добивании и принес “Аризоне” первую выигранную серию плей-офф с 2012 года, когда они дошли до финала конференции. По пути победив все тех же “Предэйторз”, которым на сей раз не помогли даже 14 (!) бросков в створ Романа Йоси (19 в сторону ворот).

🥇 Гол Брэда Ричардсона, принесший победу “Аризоне” в серии против “Нэшвилла” (3-1), стал в истории клуба (с 1979 года) 9-м голом в овертаймах матчей на вылет, 6-м после переезда команды из Виннипега и 1-м, решившим исход серии.📽️ https://t.co/ormOKsQXby pic.twitter.com/EGqLrYRqDF — NHL.RU (@nhlru) August 8, 2020

“Мы через многое прошли, – сказал Ричардсон. – Команде надо было заматереть и вырасти, и мне кажется, что сейчас мы видим плоды усердной работы. Нам предстоит еще длинный путь, но наша команда преодолела серьезный барьер. И это очень приятно”.

Вратарь “Нэшвилла” Юсе Сарос сделал 30 сэйвов. Пекка Ринне ни одной минуты на льду в этой серии так и не провел.