«Филадельфия» впервые за 20 лет будет первой сеянной в плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерс» выиграла круговой турнир квалификации Кубка Стэнли и впервые с 2000 года будет первой сеянной в плей-офф.

В нынешнем сезоне лучший посев позволит «Филадельфии» иметь преимущество в праве проведения «последней смены” – хозяева могут выпускать свою пятерку после гостей.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне, что делает преимущество «Флайерс» номинальным. В четвертьфинале«Флайерс» сыграет против«Монреаля».

Источник: сайт XSPORT