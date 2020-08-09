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Хоккей

«Филадельфия» впервые за 20 лет будет первой сеянной в плей-офф НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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«Филадельфия Флайерс» выиграла круговой турнир квалификации Кубка Стэнли и впервые с 2000 года будет первой сеянной в плей-офф.

В нынешнем сезоне лучший посев позволит «Филадельфии» иметь преимущество в праве проведения «последней смены” – хозяева могут выпускать свою пятерку после гостей.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне, что делает преимущество «Флайерс» номинальным. В четвертьфинале«Флайерс» сыграет против«Монреаля».

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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