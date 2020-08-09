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“Флорида” – “Айлендерс” (1:5): “Пантеры” отправляются домой

Николай ПисаревНет комментариев
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Энтони Бювиллье

Дубль Энтони Бювиллье и надежная игра Семена Варламова, сделавшего 24 сэйва, принесли “Айлендерс” победу в матче №4 и всей серии квалификационного раунда. Также по шайбе у “Нью-Йорка” забросили Брок Нельсон, Мэт Барзал и Жан-Габриэль Пажо. Единственный гол “Флориды” забил Майк Хоффман, а Сергей Бобровский сделал 33 сэйва.

“Айлендерс” вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, который стартует во вторник. Их соперником станет победитель матча “Бостон” – “Вашингтон”. “Флорида” примет участие во втором этапе лотереи драфта и будет иметь шанс в 12,5% на получение первого номера драфта-2020. Лотерея состоится в понедельник (вторник, 1:00 мск).

Первый период полностью остался за “Айлендерс”, которые перебросали соперника 16-8. С первых минут Бобровскому пришлось крутиться, как белке в колесе, а единственная передышка произошла после удаления на четвертой минуте. “Пэнтерз” провели две минуты активно, у Евгения Дадонова было два голевых момента, но Варламов оба раза был надежен.

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“Айлендерс” вернулись к своей игре и неожиданный бросок Бювиллье с нулевого угла застал врасплох Бобровского, от конька которого шайба влетела в ворота. А еще через пару минут неудачная смена “Пантерз” привела к атаке “два в один”, и Бювиллье сделал дубль после отличного паса Барзала.

“Был бросок с неудобной руки, я не ожидал такого неудачного развития событий, – рассказал Бобровский во время зум-конференции после матча. – Шайба прошла над моей клюшкой, попала в конек и оказалась в воротах. Я занимал свою обычную позицию, просто произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота. Но ошибки есть ошибки. И эта игра состояла из ошибок”.

А потом Бобровский вновь принялся спасать команду. До перерыва он успел отразить выход Барзала, а на первой минуте второго периода, когда “Айлендерс” были в большинстве, сделал серию фантастических сэйвов, остановив броски в упор Андерса Ли и Барзала.

“Пантерз” имели шансы отыграться, но то и дело их подводила дисциплина. Яркий пример – нарушение численного состава, на реализацию чего “Айлендерс” понадобилось всего 14 секунд. Это Нельсон сделал счет 4:1.

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В следующей атаке “Флорида” имела шанс сократить отставание, но после броска Александра Баркова по пустым воротам защитник Райан Пулок подставил клюшку и совершил, возможно, самый важный сэйв “Айлендерс” в матче и серии.

“Для меня этот момент стал одним из решающих, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Все ворота были открыты, но Пулок смог выставить свою клюшку. Преданность игре и сверхусилия дают в результате эти важнейшие сантиметры. В сегодняшней игре у нас этого было много”.

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В третьем периоде “Флорида” была активнее, но “Нью-Йорк” дождался момента, когда соперник допустил очередную ошибку. Барзал выскочил “один на один” с Бобровским и поставил точку в интриге матча. А официальную точку поставил Пажо, поразивший пустые ворота.

Российский фактор: Дадонов провел на льду 18:17, из которых 4:33 в большинстве, и нанес три броска в створ. За всю серию в его активе оказалось одно очко. Варламов за четыре матча пропустил семь шайб со 103 бросков (93,2%). Бобровский был надежен, но помощи от команды так и не дождался.

Источник: nhl.ru
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