Никита Шабанов продолжит карьеру в «Ледяных Волках»

Пресс-служба киевских«Ледяных Волков» сообщает, что самый результативный форвард клубаНикита Шабановостается в команде.

Шабанов в сезоне 2019/20 провел в составе«Волков» 35 поединков, в которых набрал 21 (10+11) балл при показателе полезности -32. Отметим, что нападающий проведет в столичном клубе третий сезон кряду.

Напомним, что«Ледяные Волки» начали предсезонный сбор в 5 августа, а с 12-го числа команда впервые выйдет на лед после длинной паузы.

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