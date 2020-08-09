Стали известны две пары первого раунда плей-офф НХЛ

После победы «Вегаса» над «Колорадо»со счётом 4:3 в овертайме, «золотые рыцари» завоевали первый посев в Кубке Стэнли, а «лавины» стали вторыми.

Это распределение мест позволило составить первые пары 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Аризоной».

Напомним, в раунде плей-ин «Блэкхоукс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» и вышли в кубковую сетку с 12-м номером посева, определившимся по итогам регулярного чемпионата. «Аризона» на квалификационной стадии прошла «Нэшвилл Предаторз» и вышла в плей-офф с 11-м номером посева.