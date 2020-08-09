Виктор Захаров: «Сейчас я очень счастлив, что сезон возобновится»

Капитан «Донбасса»Виктор Захаровза три недели до рестарта плей-офф УХЛ рассказал о своей подготовке в условиях карантина, а также поделился мнением касательно того, чего ожидает от будущего сезона.

— Для меня карантин прошел не так уж и скучно. Все жаловались, не зная, что почитать или посмотреть, а у меня маленькая дочь растет, поэтому мне было вообще не скучно. По чуть-чуть старался поддерживать форму дома.



Летом я не особо люблю кататься, где-то ходить на лед, поэтому занимался дома, в зал не рисковал ходить – старался соблюдать карантин.

Сейчас я очень счастлив, что сезон возобновится. Была непонятная ситуация с пандемией, поэтому рады, что будем играть опять. В раздевалке царит хорошая атмосфера, все ребята влились и, думаю, усилят нашу команду.

После рестарта сезона самое главное, чтобы болельщики или хотя бы какая-то часть из них вернулись на трибуны, тогда уже будет повеселее. Все в одинаковых условиях, у всех команд не было льда и подготовки, только теперь, в августе начинают заниматься, поэтому это очень необычный опыт. Думаю, будет интересно всем.

Подбор участников Открытого кубка Донбасса – вполне логичный. Это коллективы, которые примут участие в плей-офф. Сделано грамотно, все узнают соперников поближе перед плей-офф, будет интересный турнир.





НХЛ показала всему миру, что можно все организовать даже в условиях пандемии и карантина. Как я понимаю, УХЛ будет второй лигой, затем все потихоньку пойдет, и спорт будет возвращаться.

Открытый кубок Донбассапройдет с 25 по 27 августа, а рестарт плей-офф УХЛ-2020 намечен на 1 августа. На полуфинальной стадии соперником командыСергея Витерабудет херсонский «Днепр».

Источник: сайт XSPORT