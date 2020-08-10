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Хоккей

Анахайм подписал новый контракт с Йакобом Ларссоном

Николай ПисаревНет комментариев
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Йакоб Ларссон

Анахайм подписал новый контракт с защитником клуба Йакобом Ларссоном на два года (средняя зарплата $1.2M в сезон ).

Источник: nhl.ru
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