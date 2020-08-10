Анахайм подписал новый контракт с Йакобом Ларссоном

ГлавнаяХоккейАнахайм подписал новый контракт с Йакобом ЛарссономХоккейАнахайм подписал новый контракт с Йакобом ЛарссономНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 10, 2020 в 23:260Share2 Йакоб Ларссон Анахайм подписал новый контракт с защитником клуба Йакобом Ларссоном на два года (средняя зарплата $1.2M в сезон ). Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:пятнадцать − 9 = Вам может понравиться Хоккей Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ10.08.2020Читать большеХоккей Тэллон ушел с поста генменеджера “Флориды”10.08.20203Читать большеХоккей Лучшие команды конференций проиграли все матчи на групповом этапе плей-офф НХЛ10.08.20203Читать большеХоккей Старт тренировочных лагерей, предварительные заявки на сезон и интервью Бондарнеко – в дайджесте минувшей недели10.08.20206Читать большеХоккей “Сент-Луис” – “Даллас” (1:2 Б): “Даллас” в серии буллитов переиграл “Сент-Луис” и получил третий номер посева10.08.20202Читать большеХоккей Стали известны все претенденты на первый драфт-пик НХЛ10.08.20207Читать большеХоккей “Вашингтон” – “Бостон” (2:1): первая победа “Кэпиталз”10.08.20203Читать большеХоккей Никита Коваленко и Денис Василенков покинули «Днепр»10.08.2020Читать большеХоккей “Торонто” – “Коламбус” (0:3): “Блю Джекетс” сделали это !10.08.20203Читать большеХоккей «Вегас» сильнее «Колорадо», а «Филадельфия» обыграла «Тампу-Бэй»10.08.2020Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020Футбол“Шахтер” нашел элитного покупателя для Тайсона05.08.2020ФутболИгроки “Зари” поставили клубу ультиматум в отношении Скрипника07.08.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ФутболУльтрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам24.07.2020ФутболЕсть еще порох? Селезнев оформил дубль в чемпионате Турции (ВИДЕО)13.07.2020БоксДеревянченко может стать священником после окончания карьеры11.07.2020ФутболВиталий Балашов стал игроком российского Тамбова03.08.202003.08.2020ФутболЗавтра Скрипника объявят главным тренером СК Днепр-102.08.202002.08.2020ТеннисФинал Кубка Дэвиса. Испания – Аргентина 1:1. Четвертьфинал (обновляется)22.11.2019