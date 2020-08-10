Никита Коваленко и Денис Василенков покинули «Днепр»



На фото: Никита Коваленко

Как сообщает сайт хоккейного клуба «Днепр», клуб договорился о прекращении сотрудничества с нападающимиНикитой Коваленко иДенисом Василенковым по обоюдному согласию.

Никита Коваленко пополнил состав “щук” летом 2018 года, за это время сыграл в 92 матчах и набрал 41 (22+19) очко при показателе полезности +15. Отметим, что именно из «Днепра» форварда впервые вызвали в национальную сборную Украины – в сезоне 2018/19 Коваленко сыграл на Чемпионате мира в Дивизионе 1Б.

27-летнийДенис Василенков по итогам сезона 2019/20 вошёл в топ-4 форвардов «Днепра». В 31 встрече регулярного сезона нападающий заработал 41 (19+22) очко при показателе полезности +25, к которым добавил 2 матча и 4 (1+3) очка с показателем полезности +3 в плей-офф. В октябре 2019 года Василенков был назван форвардом месяца чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.