Старт тренировочных лагерей, предварительные заявки на сезон и интервью Бондарнеко – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе 7 клубов подали предварительные заявки на участие в юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, «Днепр» отметил День рождение двусторонним поединком, МХК «Сокол» провел первую тренировку на льду арены на ВДНХ, «Кременчук» провел первую ледовую тренировку, а «Белый Барс» подписал первые контракты с игроками на сентябрьский плей-офф.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Предварительные заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч уже подало 7 украинских клубов:

1.«Белый Барс» (Белая Церковь)

2.«Днепр» (Херсон)

3.«Донбасс» (Донецк)

4.«Кременчук» (Кременчук)

5.«Ледяные Волки» (Киев)

6. «Мариуполь» (Мариуполь)

7.МХК «Сокол» (Киев)

В сезоне 2020/21 ожидается участие 8 украинских клубов. Таким образом, еще одну предварительную заявку должен подать харьковский МХК «Динамо». По формату участия 8-ми команд в будущем сезоне будет сформирован календарь на 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 матча в 6 кругов.

Нападающий«Кременчука»Кирилл Бондаренкопообщался со спортивным лайв-шоу«Провокатор», в ходе которого рассказал о хоккее в Украине, зарплатах хоккеистов и развитии спорта в целом, а также поделился секретами своей личной жизни и подробностями выступлений в составе сборных Украины.

—В детстве у тебя был выбор, куда пойти? Например, в гимнастику, конный спорт, водное поло, хоккей?

—Так-то в школе я по району занял второе место по шахматам. На самом деле, я занимался настольным теннисом – где-то год играл и мне очень нравилось, тренер видел потенциал и я даже думал, что буду теннисистом.

В хоккей я вообще попал случайным образом. Мы с отцом приехали на СТО и нас подперла машина, мы не могли выехать. А это оказался тренер, царство ему небесное, Юрий Дмитриевич Крылов. В общем, таким образом я попал в хоккей через него, мне понравилось, точнее папе понравилось.

Хоккеисты ХК«Кременчук» 3 августа прошли полное медицинское обследование перед стартом учебно-тренировочного сбора.

В ходе обследования игроки сдали нормативы по физической подготовке, а также сдали тесты на COVID-19. В тот же день, 3 августа, «Кременчук»впервые после длительной паузы впервые приступил к тренировкам и провел сразу два ледовых занятия на родном СК «Айсберг».

На льду под руководством главного тренера кременчужан Александра Савицкого занимались 33 игрока.

3 августа«Днепр» вышел из отпуска и начал подготовку к решающим играм четвертого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.Тренировочный процесс начался с обязательного медицинского осмотра и тестирования на COVID – 19.

Тренировки команды проходят утром и вечером, а сами занятия состоят из двух частей – общая физическая подготовка и тренировки на льду.

Вместе с основной командой ХК «Днепр» тренируется молодежный состав и кандидаты в сборную Украины U20. Общий тренировочный процесс молодых спортсменов с профессиональными хоккеистами вице-чемпионами Украины – это лучшая возможность повышения спортивного мастерства и подготовки к участию к соревнованиям в составе сборной Украины.

Также приступил к учебно-тренировочному сбору и провел первую ледовую тренировку киевский МХК«Сокол». Команда под руководствомОлега Шафаренкопровела ряд упражнений, а также сыграла двусторонний поединок.

Новоиспеченный тренер киевской команды Олег Шафаренко оценил старт сборов своей команды:

— Мы все давно мечтали об этой команде и очень рады, что в этом году у нас все-таки получилось вернуть «Сокол» в чемпионат Украины. Поэтому мы на правильном пути и для хоккея это вообще очень серьезный шаг.





Сейчас пытаемся укомплектовать состав полностью молодыми игроками, чтобы у ребят была возможность развиваться, играть во взрослый хоккей. Про опытных игроков пока говорить рано. Сейчас хотим разобраться больше с украинцами, которые играют заграницей. Те, кто не смог уехать, или хочет остаться в Украине, перейти из детского хоккея во взрослый.

ЗащитникДмитрий Пугачевзавершил спортивную карьеру. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства.

Всего в составе “щук” Пугачев провел 92 поединка, набрав при этом 46 (16+30) очков при показателе полезности +49. Также защитник помог херсонскому клубу завоевать первое серебро в дебютном для«Днепра» сезоне 2018/19.

«Белый Барс» заключил контракты с 13 хоккеистами, которые помогут команде в сентябрьском плей-офф и будущем сезоне чемпионата УХЛ-Пари-Матч:

Вратари:Кирилл Кучер, Никита Пеленский

Защитники:Богдан Грицюк, Назар Собко, Артём Гребеник, Павел Таран, Максим Ядловский, Сергей Логач

Нападающие:Назар Ружников, Максим Ромахин, Никита Лесников, Денис Бородай, Андрей Удовиченко

Все хоккеисты, кроме Андрея Удовиченко,провели сезон 2019/20 также в составе белоцерковского клуба. Удовиченко ранее выступал в чемпионате УХЛ – Пари-Матч за «Ледяных Волков», а до этого отыграл 4 сезона в Словакии.

Напомним, что за всеми переходами украинского хоккея вы можете следить по ссылке.

Столичные «Ледяные Волки» продлили контракт с самым результативным форвардом клубаНикитой Шабановым.

Шабанов в сезоне 2019/20 провел в составе«Волков»35 поединков, в которых набрал21 (10+11) баллпри показателе полезности-32. Отметим, что нападающий проведет в столичном клубе третий сезон кряду.

Напомним, что«Ледяные Волки» начали предсезонный сбор в 5 августа, а с 12-го числа команда впервые выйдет на лед после длинной паузы.

Форвард сборной Украины иNew Hampshire Avalanche (EHL)Артем Матейченкона YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказал о старте своей профессиональной карьеры, играх в «Беркуте» и сборных Украины, а также двух сезонах за океаном и индивидуальных достижениях.

— За какими командами следишь в НХЛ?

— Вообще сейчас смотрю за«Чикаго» и«Торонто». Мне нравятся эти команды, но в сезоне не всегда успеваю смотреть все матчи.

—​Мэттьюс тоже играл в «Дружбе», ты поэтому следишь за «Торонто»?

— Да, в том числе и поэтому. Мы с ним играли в одном клубе – он играл на 97-й год, а я за 2000-й. Мы с «Дружбой» несколько лет подряд ездили в Америку летом на два месяца и Мэттьюс тоже всегда ездил с нами, проходил сборы.

Так что да, поэтому и слежу за «Торонто», чтобы следить, как развивается этот парень. Он вырос за несколько сезонов в звезду НХЛ. Даже в «Дружбе» он выделялся. В то время он уже всех обкатывал и уже тогда было понятно, что он талантливый хоккеист. По своему возрасту он был на голову выше всех в команде. Так что еще тогда было понятно, что где-то он выстрелит100%.

8августа, ХК«Днепр» в честь своего Дня рождения устроил выставочныйдвусторонний поединок. “Синие” сыграли против “желтых”, продолжая подготовку к старту сентябрьского полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

По ходу поединка “синие” оказались сильнее “желтых” и выиграли поединок со счетом 4:2. В составе “синих” отличились:Евгений Гасников, Алексей Зайцев, Сергей ДорофеевиАлександр Каракулько. За “желтых” забивалиДмитрий ЧернышенкоиЕвгений Ратушный.

В послематчевой серии буллитовСергей Афанасьеввырвал победу для “синих”.

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